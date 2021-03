Próbowali ukraść auto. Nie przypuszczali, że policjanci depczą im "po piętach"

"Wielokrotnie zwalniał przejeżdżając obok samochodów marki nissan, mazda czy toyota"

Policjanci pojechali do Marek, gdzie spod jednego z ustalonych wcześniej adresów wyjechał lexus IS 300. - Kierujący wraz z dwoma pasażerami skierował się w stronę ulicy Radzymińskiej. Wielokrotnie zwalniał przejeżdżając obok samochodów osobowych marki nissan, mazda czy toyota - zaznaczył Marczak.

- W pewnym momencie lexus skręcił w ulicę Kondratowicza. Tam cała trójka wysiadła z auta. Dwaj mężczyźni obserwowali teren, trzeci natomiast próbował włamać się do toyoty CHR - przekazał policjant dodając, że w pewnym momencie cała trójka oddaliła się od samochodu i udała do lexusa, po czym odjechała z miejsca zdarzenia. - Wtedy do działań przystąpili policjanci, którzy po sprawdzeniu, ustalili, że mężczyźni usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem toyoty. Świadczyły o tym uszkodzenia pojazdu - podkreślił.

Obserwowani mężczyźni wrócili z powrotem do Marek, gdzie policjanci próbowali ich zatrzymać. - Kierujący lexusem podjął próbę ucieczki pojazdem, a następnie pieszo. Podobnie pasażer, ten jednak w trakcie pościgu jeden został zatrzymany. Policjanci udali się wraz z nim do miejsca zamieszkania. W trakcie przeszukania zabezpieczyli rzeczy mogące służyć do popełniania przestępstw kradzieży z włamaniem: łamaki, specjalistyczny sprzęt elektroniczny służący do obejścia zabezpieczeń samochodów i uruchomienia ich, zagłuszarkę sygnałów GPS oraz telefony komórkowe - wyliczał rzecznik. I dodał, że 22-latek został zatrzymany.