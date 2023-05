"By podkreślić pamięć o tym trudnym rozdziale uniwersyteckiej historii". Tablica ofiar getta ławkowego

"Celem Uniwersytetu jest dążenie do prawdy"

- Celem Uniwersytetu jest dążenie do prawdy, a do głównych zasad, którymi kieruje się wspólnota akademicka, należą między innymi tolerancja i poszanowanie różnorodności. W przeważającej części historii Uniwersytetu Warszawskiego tak było. Ale są też chwile, z których nie jesteśmy dumni. Jednym z takich momentów był rok 1937, kiedy usiłowano rozdzielić naszych studentów - powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor uczelni. I dodał: - Ta tablica powstała w rezultacie nieprawdopodobnie silnego wsparcia całego środowiska akademickiego UW po to, byśmy pamiętali o dawnych wydarzeniach i nigdy więcej do nich nie dopuścili. Jesteśmy różnorodną, wielobarwną, szanującą się wzajemnie jednością. Dzięki temu Uniwersytet Warszawski jest tak mocno rozpoznawalny w Polsce i za granicą. Jestem dumny, że społeczność akademicka poparła tę wysuniętą przez studentów propozycję.