Napis ДЕТИ przed PKiN. To gest solidarności z cywilami ze zbombardowanego teatru w Mariupolu

Akcja jest nawiązaniem do wydarzeń w ukraińskim Mariupolu, gdzie 16 marca doszło do zbombardowania Teatru Dramatycznego. Szacuje się, że w budynku ukrywało się około tysiąca osób, w dzieci. 25 marca rada miasta Mariupola, powołując się na relacje świadków, którzy przeżyli atak, przekazała, że około 300 osób poniosło śmierć w wyniku rosyjskiego ataku. W tvn24.pl opisywaliśmy relacje ocalałych, którzy mówili o tym, jak wyglądały chwile po wybuchu.

Zdjęcia satelitarne, wykonane w Mariupolu przez amerykańską firmę Maxar 14 marca, czyli dwa dni przed bombardowaniem, pokazują, że na trawniku przed teatrem białymi, dużymi, wyraźnymi literami namalowane było słowo "dzieci" w języku rosyjskim. Były one widoczne z góry dla przelatujących samolotów.

Apelują o powtórzenie akcji w innych miastach

Ratusz podkreśla, że organizatorki i organizatorzy warszawskiej akcji artystycznej, wraz z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), apelują do instytucji kultury w całej Polsce i na świecie, by wykonały podobny gest. Ich apel został zamieszczony w tegorocznym orędziu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, które odczytano w czwartek na Placu Defilad. Oto jego fragment:

"Umieśćmy przed każdym teatrem w Polsce i na świecie napis ДЕТИ. Niech ten napis-okrzyk niesie się przez świat: ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ... Niech usłyszy go zbrodniarz i zrozumie, że uderza w nas wszystkich. Niech usłyszy go Ukraina i wie, że wszyscy jesteśmy z nią. Niech usłyszy go świat i zacznie pracę nad nową przyszłością."