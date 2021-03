Jolanta Brzeska nie będzie honorową obywatelką Warszawy. Uchwała zdjęta na wiosek radnego KO

Radni przeciwni uhonorowaniu Brzeskiej

Jak stwierdził, honorowe obywatelstwo jest wyróżnieniem przyznawanym osobom żyjącym. Choć sam wymienił kilka odstępstw od tej reguły. Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy pośmiertnie otrzymali Lech Kaczyński, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz rotmistrz Witold Pilecki. - W historii naszego miasta jest wiele osób, które były zasłużone i które zasługują na to wyróżnienie. Jednocześnie ze względu na to, że dziś już ich z nami nie ma, otwierając katalog osób, które w przeszłości zasłużyły na tyle, że my dzisiaj mamy to honorowe obywatelstwo nadać, to spowoduje że, będziemy tu prowadzić dyskusje historyczne – powiedział Szostakowski. Dodał, że wiele nieżyjących osób, które były zasłużone, zostałoby pominięte. Przypomniał również, że Jolanta Brzeska została uhonorowana przez radę w 2016 roku, kiedy jej imieniem nazwano skwer na Dolnym Mokotowie przy ulicy Iwickiej.