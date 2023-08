Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, miał "trzy noże, jeden zabarwiony brunatną substancją"

Do zdarzenia doszło w pustostanie przy ulicy Mackiewcza. "Policjanci z Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego na Pradze ustalili, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni, podczas której jeden nich zaatakował nożem drugiego. Ranny w szyję, ale przytomny 36-latek trafił do szpitala, gdzie otrzymał pomoc. Potem samodzielnie opuścił placówkę" - poinformowała praska policja.