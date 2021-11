Warszawa zmienia zasady używania hulajnóg elektrycznych. Nowe strefy parkowania i ograniczenia prędkości

W stolicy powstaną specjalne strefy do parkowania hulajnóg elektrycznych i miejsca, gdzie dozwolona prędkość będzie niższa niż ta określona w ustawie. Wolniej trzeba będzie jeździć między innymi na Trakcie Królewskim i Bulwarach Wiślanych. Miasto podpisało właśnie porozumienie z pięcioma operatorami, którzy udostępniają swój sprzęt na ulicach Warszawy.

Elektryczne hulajnogi szybko zyskały popularność, a wraz z nią pojawiły się też liczne problemy. Główną bolączką miast stało się porzucanie sprzętu w przypadkowych miejscach, często w sposób utrudniający innym poruszanie się po chodnikach czy ścieżkach rowerowych. Kłopotem stał się także brak odpowiednich regulacji prawnych, określających, czym jest e-hulajnoga i jakie zasady obowiązują ich użytkowników na drodze.

Przełom nastąpił w maju tego roku. W życie weszły przepisy precyzujące między innymi, gdzie i kto może korzystać z hulajnóg, w jakim miejscu powinno pozostawiać się pojazdy wypożyczane na minuty, czy też z jaką prędkością należy się poruszać. Od początku listopada obowiązuje także rozporządzenie regulujące warunki techniczne i wyposażenie dla tych pojazdów.

Stołeczny ratusz wyjaśnia, że dzięki zmianom w prawie samorządy zyskały możliwość uporządkowania zasad poruszania się e-hulajnóg po mieście. Przez kilka miesięcy toczyły się rozmowy z operatorami e-hulajnóg - firmami Bolt, Dott, Lime, Blinkie i Tier. Ich efektem jest podpisane właśnie porozumienie.

Urzędnicy zapowiadają, że zawarte w nim zasady są pilotażem. "Aby móc obserwować i analizować skuteczność poszczególnych zasad, niezbędne są dane. Operatorzy udostępnią miastu część danych o przejazdach i wypożyczeniach oraz inne statystyki, mogące ułatwić planowanie sieci parkingów czy infrastruktury dla e-hulajnóg" - informuje ratusz. W planach jest też wspólna kampania informacyjna.

Sieć parkingów dla e-hulajnóg

Jedną z kluczowych kwestii uregulowanych w porozumieniu jest kwestia parkowania. Nowe przepisy z maja mówią, że elektryczną hulajnogę można parkować tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a gdy ich nie ma - na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi. By rozwiązać problem dostępności miejsc do parkowania e-hulajnóg, warszawscy drogowcy oznakują kilka tysięcy miejskich stojaków dla rowerów. Pojawią się na nich naklejki, wskazującą że jest to wyznaczone miejsce postoju rowerów i e-hulajnóg.

"W ten sposób szybko miasto zyska gęstą sieć kilku tysięcy parkingów, dostępnych niemal na każdym rogu, ograniczając tym samym liczbę urządzeń zaparkowanych w miejscach przypadkowych. Stojak gwarantuje też, że hulajnoga nie będzie się przewracać, co było dotąd zmorą wielu części miasta" - wyjaśnia stołeczny ratusz.

Nowością będzie też sieć stref postoju dla e-hulajnóg z wypożyczalni. Ratusz zapowiada, że to rozwiązanie jest właśnie przygotowywane. Użytkownicy aplikacji mobilnych do wypożyczania pojazdów na minuty będą w nich widzieli nowe strefy oznaczone na mapie miasta. Koszt wyznaczenia i użytkowania stref mają pokryć operatorzy.

"Dzięki tak przygotowanej sieci parkingów, operatorzy będą rozwozić e-hulajnogi tylko do wyznaczonych miejsc. Również użytkownicy będą zachęcani do tego, by korzystać z takich miejsc i nie zostawiać pojazdu na chodniku. E-hulajnogi nie będą już porzucane byle gdzie, w sposób niebezpieczny dla innych" - zapowiada ratusz.

Za nieprzestrzeganie zasad dotyczących parkowania grozi mandat od straży miejskiej. Pojazdy pozostawione w nielegalnych miejscach są usuwane na koszt właściciela - za 123 złote. Przez ostatnie pół roku w ramach wspólnych działań straży miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich usunięto około dwóch tysięcy takich urządzeń.

Strefy zamknięte dla e-hulajnóg i miejsca, gdzie trzeba zwolnić

Zgodnie z porozumieniem operatorzy e-hulajnóg mają zablokować w nich możliwość przekraczania dozwolonej prędkości. Obecnie wynosi ona maksymalnie 20 kilometrów na godzinę. Dodatkową zmianą na terenie Warszawy będzie wyznaczenie stref, gdzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, prędkość będzie ograniczona do 12 km/h.

Wolniej e-hulajnogą pojedziemy na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem, na Chmielnej na odcinku, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu dla aut oraz na Bulwarach Wiślanych, na odcinku bez wyznaczonej drogi dla rowerów.

Ratusz przypomina też, że obecnie e-hulajnóg dotyczą podobne zasady, co rowery. Oznacza to, że w pewne miejsca nie wolno nimi wjeżdżać. Zakaz dotyczy Starego Miasta, gdzie ruch takich pojazdów jest niebezpieczny z uwagi na duże zagęszczenie pieszych. Wjeżdżać nie można również do Łazienek Królewskich i do Ogrodu Krasińskich. "Operatorzy zobowiązali się do maksymalnego ograniczenia dostępu do tych obszarów" - podkreślają urzędnicy.

