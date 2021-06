Ponad 1400 propozycji na wydanie prawie 100 milionów złotych

Od wtorku 15 czerwca do końca miesiąca można głosować na projekty zgłoszone do ósmej edycji budżetu obywatelskiego. Jak zapowiedział ratusz, warszawiacy mogą wybierać spośród ponad 1400 propozycji.

Pod koniec listopada ubiegłego roku stołeczny ratusz ogłosił start ósmej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty można było zgłaszać do 25 stycznia. Potem przeszły one weryfikację. Do konkursu dopuszczono 1429 propozycji. Swój głos na nie można oddać do ostatniego dnia czerwca. Na realizację projektów, które najbardziej przypadną do gustu mieszkańcom Warszawy, ratusz przeznaczy 93,5 miliona złotych.

- W poprzedniej edycji oddano ponad 100 tysięcy głosów, co pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej rozwoju. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co należy zmienić lub poprawić w naszym mieście - mówiła w ubiegłym roku dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Ogłoszenie wyników głosowania ratusz zaplanował na 15 lipca.

Rekordowa liczba głosów w poprzedniej edycji

W siódmej edycji budżetu obywatelskiego zagłosowało łącznie 109 tysięcy warszawiaków. To rekordowa, jak do tej pory, liczba osób głosujących we wszystkich edycjach BO.

Głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 roku, trwało do 15 września. Spośród blisko półtora tysiąca zgłoszonych pomysłów każdy z głosujących mógł wybrać maksymalnie 15 na poziomie dzielnicowym oraz 10 na poziomie ogólnomiejskim. Kwota budżetu przeznaczona na realizację projektów wybranych w siódmej edycji wyniosła ponad 83 miliony złotych.

W ciągu ostatnich kilku lat miasto zrealizowało ponad trzy tysiące projektów.

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl