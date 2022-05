Bartłomiej M. chce złożyć przed sądem wyjaśnienia w sprawie wódki "Misiewiczówki"

Bartłomiej M., były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej jest oskarżony o reklamę i sprzedaż wódki "Misiewiczówka" bez wymaganego zezwolenia. Do tej pory nie stawiał się na swoim procesie, teraz jednak chce złożyć wyjaśnienia w sprawie. Sąd zdecydował, że stanie się to na rozprawie w lipcu.

Proces byłego rzecznika resortu obrony i bliskiego współpracownika byłego szefa MON został odroczony do lipca. Bartłomiej M. dotychczas nie stawił się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Mimo to w poniedziałek sędzia Marcin Niedźwiecki zdecydował o kontynuowaniu rozprawy pod jego nieobecność ze względu na "ekonomikę postępowania". W poniedziałek przesłuchano b. prezesa zarządu spółki należącej do Bartłomieja M. - W czasie pełnienia przeze mnie funkcji spółka już ten alkohol sprzedawała i promowała swój wyrób w internecie przez portale. Spółka posiadała profil na Facebooku i Instagramie oraz stronę pod nazwą "Misiewiczówka" - zeznał mężczyzna.