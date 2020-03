"To jest czas, w którym trzeba ograniczyć spotkania"

Zdalne nauczanie w szkołach

I zaapelował, aby dzieci zostały w domu i nie spotykały się w dużych grupach. - Może to doprowadzić do rozszerzania wirusa. Można iść na spacer, ale proszę nie organizować spotkań na kilkanaście osób. To nie są ferie, to czas pewnej izolacji. Stosujemy się do tych wszystkich zaleceń – podkreślił.