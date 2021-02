"Mógł ukraść nawet dziewięć samochodów jednego dnia"

Jak informuje rzecznik śródmiejskiej policji Robert Szumiata, mężczyzna specjalizował się w kradzieżach aut luksusowych. Policjanci wytypowali go jako sprawcę po analizie nagrań z kamer umieszczonych w pobliżu miejsc, w których dochodziło do kradzieży pojazdów, a także dzięki zeznaniom świadka oraz "rozpoznaniu w lokalnym środowisku przestępczym". - To wszystko doprowadziło do zatrzymania 35-latka oraz towarzyszącej mu 28-letniej kobiety, która, jak wskazują ustalenia policjantów, mogła uczestniczyć w jednym z opisanych wcześniej przestępstw - przekazał Szumiata.