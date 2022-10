Przegląd schronów w Warszawie. Gdzie ukryć się w razie zagrożenia

Brakuje przepisów określających, czym jest schron

Nie oznacza to, że schronów nie ma w ogóle. Jednak jak dużo ich jest i czy gwarantują bezpieczeństwo? Strażacy nie chcieli odpowiedzieć w czwartek na nasze pytania. Przypominamy więc wypowiedź komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca. - Na ten moment, mamy dzisiaj ponad 62 tysiące takich miejsc, które można nazwać schronem. Co realnie może dać schronienie dla około miliona 300 tysięcy ludzi - wskazał generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Formalnie, nikt jednak nie jest w stanie powiedzieć ile jest schronów, bo w przepisach ich nie ma. - Mamy problem tego rodzaju, że nie ma w Polsce w prawie budowlanym określonego, co to jest schron i jak ma wyglądać, jak ma być zaopatrzony - mówił komendant główny PSP podczas czerwcowego posiedzenia sejmowej podkomisji dotyczącej zarządzania kryzysowego. - Skoro nie ma przepisów, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy te wszystkie miejsca, które zidentyfikowaliśmy, będą odpowiadały przepisom, które rząd przygotuje. Stąpamy teraz wszyscy po omacku, dlatego, że rządzący nie zadbali o przepisy - stwierdził we wtorek prezydent Warszawy. Redakcja magazynu "Polska i Świat" poprosiła resort spraw wewnętrznych i administracji o komentarz w tej sprawie. Do czasu emisji materiału, nie było odpowiedzi. Dlatego wracamy do czerwcowej komisji. - To będzie projekt, żeby wreszcie w prawie budowalnym pojawił się czarno na białym jak ma wyglądać schron i jak to powinno funkcjonować. I jesteśmy do tego gotowi od zaraz, więc prosimy bardzo o szybkie procedowanie - apelował generał brygadier Bartkowiak.