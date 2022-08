Ratusz zachęca do oszczędzania wody. Rusza zbieranie wniosków o dofinansowanie

Globalne ocieplenie i susze są coraz bardziej odczuwalne. W Warszawie ruszyła kampania "Szanuj wodę", prowadzona przez miasto, które przekonuje, że wodę oszczędzać może każdy. Ratusz przygotował program dotacji na systemy służące łapaniu deszczówki.

Mieszkaniec stolicy zużywa średnio około 130 litrów wody dziennie. - To bardzo dużo, za dużo! Zmniejszenie jej zużycia to jeden ze sposobów walki z globalnym ociepleniem - tłumaczy stołeczny ratusz. Kampania "Szanuj wodę" zwraca uwagę na kontrolę codziennych nawyków oraz zachęca do oszczędzania wody.

To tylko kilka prostych czynności

Do zmniejszenia zużycia może przyczynić się każdy. Wystarczy zakręcać kran podczas mycia zębów lub kąpiel w wannie zamienić na szybki prysznic. Także domowe sprzęty mogą pomóc w oszczędzaniu, wystarczy wybrać te, które zużywają mniej wody. Z kolei dla posiadaczy ogródków lub balkonów rozwiązaniem może być zbieranie wody w czasie opadów i używanie jej do podlewania roślin.

Ruszyła kampania zachęcająca do oszczędzania wody TVN24

Złap deszczówkę

Ratusz zachęca do skorzystania z miejskiej dotacji na systemy do łapania deszczówki. Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczyna się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r. Są one udzielane na dwa rodzaje urządzeń.

Pierwszymi są retencyjno-rozsączające czyli instalacje umieszczane w gruncie, takie jak skrzynki rozsączające czy studnie chłonne. Umożliwiają one czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi.

Drugie to zbiorniki retencyjne - szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne. Można pobierać z nich wodę do ponownego wykorzystania, poprzez nie woda nie przenika do ziemi. Montowane są na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych.

Pomoc w kosztach

Dofinansowanie może pokrywać do 80 procent rzeczywistych kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 10 tys. zł w przypadku pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy, Kancelarii ogólnej Urzędu lub Biurze Ochrony Środowiska. Dokładne adresy dostępne są na stronie miasta.

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

