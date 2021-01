Powiedział współlokatorom, że ma koronawirusa. Zamknęli drzwi, nie chcieli go wpuścić do środka

Nietypowa interwencja służb w Otwocku. Do dzielnicowego podszedł mężczyzna, który był zakażony koronawirusem. Powiedział: współlokatorzy, by uniknąć izolacji, zamknęli drzwi mieszkania. Nie chcą mnie wpuścić do środka.

- Karczewski, dzielnicowy, pełnił w sobotę służbę na ulicach miasta. Nagle podszedł do niego mężczyzna, który poprosił o pomoc. Obywatel Ukrainy pokazał mundurowemu dokumentację medyczną, z której wynikało, że jest zakażony COVID-19. Mężczyzna dodał, że trafił do szpitala w związku z wypadkiem przy pracy. Podczas pobytu zrobiono mu test, który potwierdził zakażenie koronawirusem. Następnie załoga karetki pogotowia ratunkowego przywiozła go pod adres, gdzie do tej pory przebywał, i miał tam odbywać izolację - wyjaśniła rzeczniczka Paulina Harabin.

- Lokator poinformował o tym fakcie właściciela, który następnego dnia polecił mu, aby się spakował, gdyż zapewni mu inne lokum. Gdy obywatel Ukrainy z bagażem wyszedł na ulicę, obiecany transport się nie pojawił, a kiedy chciał powrócić do wynajmowanego lokum, współlokatorzy, obawiając się izolacji, nie wpuścili go do środka. Obywatel Ukrainy miał założoną maseczkę, rękawiczki oraz zachowywał dystans społeczny - dodała policjantka.

"Nie stwarzajmy wirusowi okazji"

Dzielnicowy ustalił właściciela wskazanego mieszkania, po czym wraz z załogą patrolową udali się na miejsce. Po rozmowie z właścicielem mężczyzna wrócił do miejsca przebywania. Ponadto sporządzono odpowiednią dokumentację służbową i wszyscy współlokatorzy zostali objęci kwarantanną. - Policja apeluje, by nie lekceważyć obostrzeń związanych z COVID-19. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Nie stwarzajmy wirusowi okazji do rozprzestrzeniania się - zaznaczyła Harabin.

Przypadki zakażenia i ofiary śmiertelne COVID-19. 25 stycznia TVN24

Autor:kz/r

Źródło: PAP