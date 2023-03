Nie będzie nocnych pociągów na linii otwockiej

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że ostatni pociąg SKM linii S1 z Pruszkowa do Otwocka odjedzie o godz. 20.15, a z Otwocka do Pruszkowa o godz. 20.49. O godzinie 21.19 zaplanowano jeszcze kursy z Warszawy Wschodniej do Otwocka i z Otwocka do Warszawy Wschodniej. Po godzinie 21.30 pociągi z Pruszkowa dojadą wyłącznie do Warszawy Wschodniej, a z Otwocka do Falenicy (wahadło).