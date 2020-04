Wezwanie przyniósł policjant, miała 12 godzin. Jest jedyną pielęgniarką, zajmuje się 50 pacjentami  

Święta miał spędzić z żoną, pielęgniarką. Ale wojewoda wezwał ją do pracy w domu opieki społecznej przy Bobrowieckiej, gdzie przebywa ponad 50 pacjentów, z czego 22 z koronawirusem. Pani Aleksandra jest jedyną pielęgniarka w ośrodku, pracuje po kilkanaście godzin na dobę i - jak twierdzi jej mąż - jest u kresu sił. Pan Jacek szuka pomocy na własną rękę.

Kiedy rozmawiam z mężem pani Aleksandry, ten jest w aucie. Właśnie skończył objeżdżać zakony. Szukał w nich ratunku dla żony - ostatniej pielęgniarki pracującej w ośrodku pomocy społecznej przy Bobrowieckiej.

Jacek Pieśniewski: - Myślałem, że może tam uda mi się znaleźć pielęgniarzy, którzy będą pomagać mojej żonie. Ale zakonnicy też potrzebują wsparcia. Mówią: za żonę możemy się pomodlić.

Wojewoda wezwał

O tym, że przy Bobrowieckiej dzieje się źle, na tvnwarszawa.pl piszemy od tygodnia. W ośrodku, pierwszy przypadek zakażania potwierdzono jeszcze pod koniec marca. Szybko zakażały się kolejne osoby. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. Gdy Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że podczas pandemii medyk może pracować tylko w jednym miejscu, odszedł niemal cały personel. W środku została tylko dyrektorka-pielęgniarka, ale i ona wreszcie zeszła z pokładu. Po 10 dniach nieprzerwanej pracy udała się na kwarantannę.

Wojewoda zawiadomił prokuraturę. I skierował do pracy w ośrodku dwie pielęgniarki oraz lekarza.

Policjant przyniósł pismo

Pani Aleksandra jest pielęgniarką z 30-letnim stażem. Na co dzień pracuje w poradni. Pismo informujące o tym, że musi zmienić miejsce pracy, przyniósł jej policjant, w czwartek wieczorem.

Miała 12 godzin, aby się spakować i stawić do pracy. W piątek o godzinie 10, już była na miejscu. Sęk w tym, że z trzech osób, które wysłał wojewoda zjawili się lekarz i ona. Druga pielęgniarka, jak podawała rzeczniczka urzędu wojewódzkiego, przedstawiła zwolnienie lekarskie.

- Żona jest jedyną pielęgniarką, która stawiła się do pracy. W tej chwili nie ma jej kto pomóc. Przychodzi lekarz, który wypisuje zlecenia, wykonuje je moja żona. Opiekuje się ponad 50 osobami. To jest po prostu nie do "przerobienia". Żona nie ma czasu odbierać telefonu, rozmawiać. Podejrzewam, że nie ma czasu zjeść ani się napić - opisuje mężczyzna.

Według piątkowych informacji rzeczniczki wojewody, w ośrodku jest jeszcze siedmiu opiekunów. Ale, jak zauważa nasz rozmówca, nie mogą oni wykonywać czynności medycznych, takich jak podawanie leków, takich związanych z bezpośrednią opieką. - Dbaniem o stan pacjenta, a to są stany ciężkie - precyzuje mąż pielęgniarki.

Decyzję przyniósł policjant TVN24

17 godzin na nogach

Przy 50 pacjentach pracy nie brakuje. - Żona jest w ośrodku trzecią dobę. W piątek była na nogach 16 godzin, w sobotę 17 od rana do drugiej w nocy - mówi. Na pytanie, jak czuje się małżonka, odpowiada: - Nie chce nic mówić, ale wiem, że ma dość. Kiedy o coś pytam odpowiada: nie pytaj.

W piątek zdradziła mu, że brakuje sprzętu. W całym ośrodku do dyspozycji miał być jeden kombinezon, wobec braku specjalistycznych masek, personel korzystał z jednorazowych, które nie gwarantują bezpieczeństwa. .

- Żona powiedziała: jest źle, nie ma podstawowych środków ochrony dla pracowników, którzy tam są. Robiąc raban spowodowałem, że wojewoda wysłał środki, zareagowało też miasto (ośrodek jest prywatny, nie podlega miastu - red.). Swoimi kontaktami zorganizowałem też kombinezony – relacjonuje mężczyzna. I szybko zastrzega, że to co jest, nie wystarczy na długo.

"Nadal jest sama"

- Jeżeli wojewoda skierował moją żonę decyzją administracyjną do pracy, to wziął odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Wczoraj wieczorem napisałem do centrum zarządzania kryzysowego wojewody, że moja żona jest u kresu sił. I że proszę o natychmiastową pomoc. Otrzymałem odpowiedź, że wojewoda wysłał decyzje administracyjne do kolejnych pracowników, którzy mają się tam stawić, no cóż z tego, skoro się nikt nie stawia – zauważa nasz rozmówca.

- Otrzymałem też informację, że władze fundacji (Nowe Horyzonty, prowadzi ośrodek - red.) zostały zobowiązane przez wojewodę do tego, żeby zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, no i co z tego? Nic się nie zmieniło, dzisiaj rano (w niedzielę - red.), moja żona nadal jest sama – dodaje.

Zdaniem Jacka Pieśniewskiego, pielęgniarka w ogóle nie powinna znaleźć się przy Bobrowieckiej. - Ma choroby przewlekłe, ale nikt żony o to nie pytał, nikogo to nie obchodziło, miała wykonać nakaz i koniec, kropka – relacjonuje.

- Myślę, że wszyscy decyzje otrzymali bez sprawdzenia, co to są za ludzie, w jakim stanie zdrowia, czy są w stanie tę pracę wykonywać. Nie wiem na jakiej zasadzie się to wszystko odbywało, chyba na chybił trafił, nie mam pojęcia - spekuluje.

"Wiem, że żona ma dosyć" TVN24

Ignorują wojewodę

Decyzje o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki wojewoda podejmuje na podstawie Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności, a więc lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia są zobowiązani stawić się z dnia na dzień.

Co jeżeli tego nie zrobią? Wtedy wojewoda powołuje kolejne osoby, a na te, które obowiązku nie wypełniły, może nałożyć kary – od pięciu do 30 tysięcy. Jak podawało biuro Konstantego Radziwiłła, na sto osób, które do piątku skierował do szpitali i domów pomocy społecznej, w wyznaczonym miejscu stawiło się tylko 15. Na pięć osób nałożono już kary.

- Jeżeli jest tak, że wojewoda nie jest w stanie zmusić nikogo, żeby przyszedł do pracy, to powinien odpowiedzialnie podjąć decyzję o zamknięciu ośrodka, przeniesieniu osób chorych do szpitali zakaźnych, inni, którzy nie mają objawów, powinni trafić do placówek, gdzie będą mieli zapewnioną pomoc - podpowiada pan Jacek.

Szuka pomocy w zakonach

Póki Radziwiłł nie skorzysta z tych rad, Pieśniewski jest skazany na siebie. Nie załamuje rąk, działa.

- Wyjechałem na miasto objechać kilka zakonów, zorientować się, czy są w stanie w jakiś sposób pomoc mojej żonie. Byłem w trzech. W jednym usłyszałem: sami mamy problem, możemy się za żonę pomodlić. W drugim otrzymałem deklarację, że może jedna osoba czy dwie by się znalazły, ale musi być zapotrzebowanie fundacji. Trzeba podjąć ten trud, trzeba zacząć dzwonić, jeździć i prosić o pomoc - opowiada.

Rozmawia z mediami, bo - jak twierdzi - jego żona nie mogłaby, nawet jeśli miałaby kiedy. - Powiedziała, że władze fundacji, która prowadzi ośrodek, zabroniły jej udzielać informacji na temat tego, co dzieje się w ośrodku, w związku z tym, ja mogę mówić za siebie, mogę wygłaszać swoje opinie.

Prosi, żebym życzyła mu dobrych świąt: - Bo wesołe to one na pewno nie są, ani dla mnie, ani dla mojej żony. To są to trudne święta.

"Wojewoda powinien podjąć decyzję o zamknięciu ośrodka" TVN24

Autor:Klaudia Ziółkowska /b