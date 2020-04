Policjant z "samochodówki" zakażony. Siedmiu innych w kwarantannie

"Jeden z pracowników Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową jest zakażony koronawirusem" - poinformował czytelnik Kontaktu 24. Rzecznik komendy stołecznej potwierdził, że u policjanta wykryto COVID-19. Na kwarantannę skierowano siedmiu innych, którzy mieli kontakt z zakażonym.

Z informacji, która dotarła na Kontakt 24 wynika, że zakażony jest pracownik Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII (obejmuje Pragę Południe, Rembertów, Wawer i Wesołą). Jak opisywał informator, pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonym zwolniono do domu, gdzie mają czekać na dalsze dyspozycje.

Osiem osób

- Potwierdzam złą informację jeden z naszych policjantów niestety jest chory. Wynik badań jest pozytywny. Liczymy na jego szybki powrót do zdrowia – przekazał nam Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej komendy.

Poniżej procenta

Pytamy o zbiorcze dane dla Warszawy i okolic. Obecnie na kwarantannie przebywa niespełna 50 policjantów z garnizonu warszawskiego. - To poniżej jednego procenta całego stanu etatowego. Od początku łącznie kwarantannie poddano 340 osób - wyliczał Marczak. - Niestety jestem zaskoczony twierdzeniem części osób, że to nadgorliwość, bo w tym przypadku ważniejszym słowem jest ostrożność i to ona stoi za zdrowiem policjantów i pracowników policji – podsumował.