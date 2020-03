Wybory rektora Uniwersytetu Warszawskiego przełożone

Kadencje rektorów i senatów uczelni publicznych kończą się 31 sierpnia 2020 r. Uczelnie muszą do tego czasu zorganizować wybory w sposób określony w statucie. Spora część uczelni wybory planowała przeprowadzić w marcu i kwietniu. Utrudnienia w działaniu uczelni związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiły jednak, że niektóre musiały zmienić swój kalendarz wyborczy.

"Wybory rektora @UniWarszawski odbędą się 17 czerwca (miały być 22 kwietnia). Uczelniana Komisja Wyborcza zmieniła kalendarz wyborczy" - napisała we wtorek na Twitterze rzeczniczka prasowa UW Anna Korzekwa-Józefowicz, powołując się na uchwałę Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW).

We wtorkowej uchwale UKW na UW czytamy również, że posiedzenie senatu ws. opiniowania kandydatów na rektora odbędzie się do 20 maja, rejestracja kandydatów przez UKW - do 22 maja, a zebranie przedwyborcze z kandydatami - 25 maja.