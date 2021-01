Wojewoda chce, żeby Szpital Południowy był otwarty 21 stycznia. Ratusz utrzymuje, że stanie się to w lutym

Część wyposażenia do pomieszczeń szpitala została już zakupiona.. Zakupiona została również część sprzętu medycznego – do placówki trafiły dwa tomografy, a szpital czeka także na sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19. Prowadzona jest też rekrutacja pracowników. W celu zapewnienia opieki pacjentom i funkcjonowania placówki potrzeba 140 osób personelu, w tym m.in. ponad 30 lekarzy, blisko 50 pielęgniarek, 26 ratowników i 20 opiekunów medycznych.