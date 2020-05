"Kidawa-Błońska byłaby takim prezydentem Warszawy, że nie musiałaby się jej uczyć"

"Po dwóch komisarzach zastałam Warszawę w zapaści"

Zanim jeszcze doszło do ogłoszenia decyzji o starcie Trzaskowskiego, była prezydent Warszawy ostrzegała przed komisarzem z Prawa i Sprawiedliwości, apelując do polityków Platformy Obywatelskiej, by nie "oddawali stolicy" w ręce partii rządzącej.

"Trzaskowski jest osobą na miarę prezydenta Polski"

Podkreśliła też, że rozmawiała już z Rafałem Trzaskowskim i popiera go. - Jest osobą kompetentną, która jest na miarę prezydenta Polski. Jest to człowiek z pewnym doświadczeniem, chociaż może młodo wygląda, to zbliża się już do pięćdziesiątki. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był młodszy, kiedy obejmował stanowisko prezydenta Polski - mówiła. Jak dodała, skoro podjął decyzję o kandydowaniu, to "powinien zawalczyć do końca".