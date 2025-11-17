Logo TVN Warszawa
Mokotów

Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu

Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego i Niepodległości doszło do zderzenia pięciu aut. Policja podała, że poszkodowany został jeden z kierowców, trafił do szpitala.
Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zdarzenie na ulicy Malczewskiego, Warszawa
Zdarzenie na ulicy Malczewskiego, Warszawa
Źródło: Janek/Kontakt24

- Zderzyły się dwie toyoty, renault, chrysler, a odłamki z aut uderzyły jeszcze w seata. Sprawca zdarzenia to 31-latek, któremu zatrzymano prawo jazdy. Poszkodowany został kierowca renault Pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant przestrzegł, że w tym miejscu mogą występować utrudnienia.

Autorka/Autor: katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
