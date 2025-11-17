Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu

Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zdarzenie na ulicy Malczewskiego, Warszawa Źródło: Janek/Kontakt24

- Zderzyły się dwie toyoty, renault, chrysler, a odłamki z aut uderzyły jeszcze w seata. Sprawca zdarzenia to 31-latek, któremu zatrzymano prawo jazdy. Poszkodowany został kierowca renault Pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant przestrzegł, że w tym miejscu mogą występować utrudnienia.

