Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu

- Zderzyły się dwie toyoty, renault, chrysler, a odłamki z aut uderzyły jeszcze w seata. Sprawca zdarzenia to 31-latek, któremu zatrzymano prawo jazdy. Poszkodowany został kierowca renault Pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Policjant przestrzegł, że w tym miejscu mogą występować utrudnienia.
