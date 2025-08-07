Logo TVN Warszawa
Mokotów

Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego policji

Wybuch w KGP
Jarosław Szymczyk usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym wybuchu granatnika
Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN
W czwartek w mokotowskim sądzie rejonowym odbyło się posiedzenie przygotowawcze w sprawie byłego komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i wybuchu granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Obrońca generała chciał, aby akta sprawy wróciły do prokuratury. Wskazywał na uchybienia w śledztwie. Sąd się z tym nie zgodził i wyznaczył pierwszy termin rozprawy na 13 listopada.

Akt oskarżenia w sprawie byłego komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka został przesłany do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów pod koniec stycznia.

Szymczyk został oskarżony o to, że w dniach 12-14 grudnia 2022 roku miał granatnik RGW-90 bez wymaganej koncesji. Były szef policji oskarżony jest też o przewiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, a także o to, że 14 grudnia 2022 r. w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie "nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP".

"W ten sposób, że dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika RGW-90, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodującego uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzającego zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktogenu, do eksplozji którego nie doszło z uwagi na nieuzbrojenie się pocisku w małej przestrzeni, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 3 i § 2 kk (sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego – red.)" - wyjaśniła warszawska prokuratura.

Czyn pierwszy zarzucany Szymczykowi zagrożony jest karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, a drugi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.

Broń o przeznaczeniu wojskowym

Prokuratura uzyskała opinię z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, z której wynika, że granatnik RGW-90 był sprawny, ustawiony na tryb HESH (burząco-odłamkowy). Ponadto jest to broń o przeznaczeniu wojskowym, na posiadanie której nie ma możliwości uzyskania pozwolenia przez osobę cywilną.

Granatnik po wystrzale w komendzie głównej
Granatnik po wystrzale w komendzie głównej
Źródło: Krzysztof Brejza

Jednocześnie w chwili przekazania granatnik nie miał żadnych dokumentów potwierdzających pozbawienia go cech użytkowych. Podczas przekazywania granatnika na spotkaniu w Kijowie był w trybie bezpiecznym, "natomiast jego badanie po wybuchu pozwala na stwierdzenie, że Jarosław Szymczyk w dniu 14 grudnia 2022 roku odbezpieczył granatnik poprzez samodzielne wykonanie sekwencji czynności, które spowodowały odbezpieczenie broni i umożliwiły oddanie z niej strzału".

W KGP wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego
W KGP wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego. Komendant Jarosław Szymczyk trafił do szpitala
Źródło: Jan Piotrowski | Fakty po południu TVN24

Granatnik był prezentem przywiezionym z Ukrainy

Do eksplozji w siedzibie KGP doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie gen. insp. Szymczyka w Ukrainie. Były komendant - jak sam tłumaczył w mediach - od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Sam komendant został niegroźnie ranny w ucho.

Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Brejza

Policja Sprawy sądowe w Polsce Prokuratura
