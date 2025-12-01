Woda podmyła torowisko na Mokotowie. Tramwaje zwalniają

W alei Niepodległości doszło do podmycia torowiska Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W sobotę doszło do awarii ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania alei Niepodległości i Filtrowej. Tramwaje Warszawskie poinformowały, że na jej skutek podmyte zostało torowisko. W tym czasie tramwaje omijały ten fragment trasy, ponieważ na skrzyżowaniu z Rakowiecką trwały prace związane z podłączeniem nowego odcinka torów do sieci trakcyjnej.

"Po zlokalizowaniu miejsca i źródła awarii przystąpiliśmy do sprawdzenia torowiska i doraźnych napraw. W niedzielę na miejscu pracował Plasser, którego zadaniem jest podbijanie torowiska - maszyna podnosi tory wraz z podkładami, a następnie zagęszcza tłuczeń w celu regulacji torowiska w pionie i poziomie" - opisują Tramwaje Warszawskie w mediach społecznościowych.

Ograniczenie prędkości dla składów

Ruch tramwajów w alei Niepodległości został przywrócony w poniedziałek, 1 grudnia. Pasażerowie muszą jednak liczyć się z tym, że w miejscu wystąpienia awarii, na całym odcinku od Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej, obowiązuje ograniczenie prędkości tramwajów do 20 kilometrów na godzinę.

Tramwajarze zapowiadają, że w tym tygodniu będą prowadzone prace związane z wymianą kilkudziesięciu metrów torowiska w kilku miejscach. Zaplanowano je w godzinach nocnych, kiedy tramwaje nie kursują.

Tramwaje zwalniają po podmyciu torowiska w alei Niepodległości Źródło: Mateusz Mżyk ./ tvnwarszawa.pl

"W przyszłym roku konieczny będzie remont komory ciepłowniczej Veolii, co będzie wiązało się z dłuższym wstrzymaniem ruchu tramwajów - wykorzystamy tę konieczną przerwę do remontu głównego torowiska. Nowy odcinek torowiska na ulicy Rakowieckiej, który zostanie otwarty niebawem, pozwoli na zmniejszenie utrudnień dla pasażerów" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.

