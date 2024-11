Po tragicznym wypadku przesuną pasy dla pieszych i postawią sygnalizację

Drogowcy ogłosili przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Woronicza ze Spartańską. Projekt jest już gotowy. To w tym miejscu doszło w sierpniu do głośnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, a kilka osób zostało rannych.

Co się zmieni na skrzyżowaniu Woronicza i Spartańskiej?

Zdaniem drogowców, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Przede wszystkim jednak pieszych. Światła nie będą jednak jedyną zmianą, a jedynie finalizacją zmiany charakteru tego miejsca – skomplikowanego, bo poza wlotem Spartańskiej mieści się tam też wjazd do zajezdni autobusowej.

Dotychczasowe przejście na wysokości ulicy Woronicza 29 zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania oraz wyposażone w azyl. Na skrzyżowaniu po zmianach będzie także tylko po jednym pasie do jazdy prosto. Na jezdni w stronę ulicy Wołoskiej lewy pas będzie służył tylko do skrętu w lewo. Analogicznie na jezdni w stronę ulicy Racjonalizacji - lewy pas będzie służył do zjazdu do zajezdni. Dopiero za skrzyżowaniem jezdnia rozszerzy się ponownie do dwóch pasów.