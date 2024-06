W piątek i sobotę, 7 i 8 czerwca Tor Wyścigów Konnych na Służewcu stanie się sceną dla Orange Warsaw Festival. Ratusz zachęca miłośników muzyki, by na koncerty dojechali i wrócili komunikacją miejską. Zostanie też uruchomiona specjalna linia autobusowa. Przejazdy transportem publicznym będą darmowe dla festiwalowiczy.

Orange Warsaw Festival od lat gromadzi tysiące miłośników muzyki, którzy w ciągu dwóch dni mogą uczestniczyć w koncertach gwiazd światowego formatu. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Nicki Minaj, Yeat, The Prodigy, Troye Sivan, Jungle, Skepta, Yungblud, Omar Apollo. Polską scenę muzyczną będą reprezentować m.in. Kwiat Jabłoni, Mrozu, Pro8l3m i Kaśka Sochacka.

Partnerem festiwalu jest miasto Warszawa.

Specjalna linia autobusowa

W piątek i sobotę, aby ułatwić dojazd na festiwal, zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa 300. Autobusy będą kursowały w godzinach ok. 14.30-23.00 na trasie: METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska – Puławska – WYŚCIGI 01- Puławska – METRO WILANOWSKA.

Dojazd na festiwal ułatwi specjalna linia autobusowa 300 ZTM Warszawa

Po zakończeniu imprezy, około godziny 23:00, zostanie uruchomiona linia "DO METRA", która będzie obsługiwała jednokierunkowo trasę: WYŚCIGI – Puławska – E. Romera – W. Surowieckiego – al. KEN – METRO URSYNÓW 02.

Na pierwszej linii metra, w noce 7/8 i 8/9 czerwca, do około godziny 3.15 pociągi będą podjeżdżały na stacje co około 7-8 minut w obu kierunkach.

W dniach 7 i 8 czerwca (od godziny 14:30 do końca kursowania linii nocnych), przystanki autobusowe WYŚCIGI będą obowiązywały jako stałe dla wszystkich linii dziennych i nocnych. Dodatkowo dla autobusów linii 504 zostanie uruchomiony jako stały przystanek WYŚCIGI 01.

Darmowe przejazdy dla festiwalowiczy

W autobusach linii 300 i "DO METRA" będą obowiązywały bilety ZTM, ale uczestnicy festiwalu będą mogli bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym – od 7 czerwca do 9 czerwca do godziny 4 na obszarze pierwszej strefy biletowej.

Jak będzie to możliwe? "Podczas kontroli biletów trzeba pokazać ważną opaskę festiwalową z datą wydarzenia – samo posiadanie biletu nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, konieczna jest założona na rękę opaska festiwalowa' - wyjaśnia ratusz w komunikacie.

Utrudnienia dla kierowców

Od środy, 5 czerwca, od godziny 3 do niedzieli, 9 czerwca, do godziny 10 kierowcy nie zaparkują w alei Wyścigowej od ulicy Pallutha do bram na teren Toru Wyścigów Konnych oraz na ulicy Rzymowskiego w okolicy Pallutha.

W dni festiwalowe, czyli od piątku, 7 czerwca, od godziny 13 do soboty, 8 czerwca, do 3 oraz od soboty od godziny 13 do niedzieli do 3:00 nie będzie można skręcić z ulicy Puławskiej w aleję Wyścigową ani pojechać do alei ulicą Pallutha. Zakaz ruchu nie będzie obowiązywał mieszkańców, dojeżdżających do stacji benzynowej oraz posiadaczy biletów festiwalowych kategorii N (ci ostatni wjadą tylko od ulicy Rzymowskiego).

Wydłuż muru Toru Wyścigów Konnych, na prawym pasie jezdni ulicy Puławskiej w kierunku Piaseczna, zostanie wyznaczony tymczasowy parking Kiss&Ride.

Autorka/Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl