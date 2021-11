Dworzec Zachodni: w grudniu otworzą kolejny peron i kładkę od strony Tunelowej

Ogromny dach pokryją panele fotowoltaiczne

Dach hali jest wykonany w 30 procentach. Konstrukcje wysokiego zadaszenia widać już nad trzema budowanymi peronami. Na 27 filarach wykonawca układa kolejne elementy. - Konstrukcja stalowa waży już dwa tysiące ton. Wewnątrz są świetliki z zamontowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Dzięki temu stacja w 30 procentach zasilana będzie dzięki energii pozyskiwanej ze słońca - powiedział Jakub Tomkiewicz, dyrektor kontraktu z firmy Budimex. Panele fotowoltaiczne mają powierzchnię 12 tysięcy metrów kwadratowych - to powierzchnia bliska dwóm boiskom do piłki nożnej. Jak zaznaczają kolejarze wewnętrze przestrzenie uzupełni również naturalne światło dzięki świetlikom. W obszarze stacji zaplanowano zielone przestrzenie z krzewami.

Podróżni skorzystają z pierwszego nowego peronu Warszawy Zachodniej już w grudniu. To peron numer 6. Jak zapewnia prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel "co miesiąc sukcesywnie 7. i 8. peron będzie oddawany do eksploatacji". W grudniu do dyspozycji pasażerów zostanie też oddana kładka dla pieszych. - Oddanie kładki umożliwi przejście z ulicy Tunelowej do starego układu części stacji oraz dojście na nowo otwierane perony - przekazał Jakub Tomkiewicz.