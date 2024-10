Zaginął 84-letni mężczyzna. Gdy do niego dotarli, leżał na skraju bagna

Leżał na brzegu bagna

- Mężczyzna leżał na plecach, nogi miał zaplątane w gałęzie. Całe szczęście żył, ale był wychłodzony. Nie mógł samodzielnie się poruszać. Policjanci pomogli mu wydostać się z zarośli i zaprowadzili go do radiowozu, by go ogrzać. Na miejsce wezwali również karetkę pogotowia. Odnaleziony mężczyzna, po badaniach został przekazany pod opiekę córce - dodaje policjantka i i podkreśla, że na szybkie odnalezienie 84-latka znaczący wpływ miała współpraca jego córki z policją. - Niezwykle ważne dla policyjnych działań było również to, że mężczyzna był wyposażony w zegarek z nadajnikiem GPS. To jedno z rozwiązań, które może pomóc odnaleźć seniora w przypadku jego zaginięcia i niejednokrotnie ocalić mu życie - zauważa policjantka.