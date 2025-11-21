Niewybuch w szkole na Białołęce Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"Uprzejmie informuję, iż w związku ze znalezieniem niewybuchu na terenie budowy nowej sali gimnastycznej, podjęłam decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych w dniu 21 listopada 2025 r." - przekazała Urszula Orzechowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej numer 112, która znajduje się przy ulicy Zaułek 34.

"Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania, a jej nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły" - zapewniła dyrektorka.

Znaleźli 40-centymetrowy pocisk

Informacje o znalezieniu niewybuchu potwierdziła nam policja.

- Wczoraj około godziny 15 otrzymaliśmy informację, że podczas wyburzania ściany starego budynku na terenie szkoły przy ulicy Zaułek odnaleziono niewybuch. Dziś już wiemy, że jest to 40-centymetrowy pocisk przeciwlotniczy - przekazała nam w piątek kom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Jak dodała policjantka, teren został zabezpieczony i odgrodzony. Cały czas miejsce pilnowane jest przez policjantów. - Nie było konieczności ewakuacji. Spodziewamy się, że dzisiaj do akcji przystąpił saperzy - przyznała kom. Onyszko.

Prośba o pozostanie uczniów w domu

W informacji zamieszczonej przez szkołę podstawową w mediach społecznościowych zwrócono się także z prośbą do rodziców o zapewnienie opieki i pozostawienie dzieci w domu na czas prac saperów. Uczniom, którzy nie będą mogli pozostać w domu, szkoła zorganizuje nadzór nauczycieli i opiekę. Dzieci te zostaną przekierowane "do Zielonej Biblioteki lub innego bezpiecznego miejsca wskazanego przez wydział oświaty".

"Liczę, że prace przebiegną sprawnie i umożliwią wznowienie zajęć od poniedziałku" - dodała dyrektorka placówki.