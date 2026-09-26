Tramwaje linii 20 nie dojeżdżają na Boernerowo
26 września tramwaje linii 20 będą kursowały na krótszej trasie – z Żerania FSO do pętli Koło. Składy nie dojadą do przystanków: Siodlarska, Dywizjonu 303, Os. Zielony Staw, Fort Blizne, Kocjana, WAT, Archimedesa, Stare Bemowo i Boernerowo.
Powodem zmian są prace w rejonie pętli Boernerowo. Tramwajarze przełożą tam sieć trakcyjną na nowe słupy. W tym samym czasie przy torach będą prowadzone prace związane z pielęgnacją drzew. Oba zadania wymagają wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej.
Źródło: PAP