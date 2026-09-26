Bemowo Tramwaje linii 20 nie dojeżdżają na Boernerowo Katarzyna Kędra |

Trzaskowski o KPO: liczymy na miliardy, przede wszystkim na komunikację miejską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZTM

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26 września tramwaje linii 20 będą kursowały na krótszej trasie – z Żerania FSO do pętli Koło. Składy nie dojadą do przystanków: Siodlarska, Dywizjonu 303, Os. Zielony Staw, Fort Blizne, Kocjana, WAT, Archimedesa, Stare Bemowo i Boernerowo.

Tramwaj linii 20 Źródło zdjęcia: ZTM

Powodem zmian są prace w rejonie pętli Boernerowo. Tramwajarze przełożą tam sieć trakcyjną na nowe słupy. W tym samym czasie przy torach będą prowadzone prace związane z pielęgnacją drzew. Oba zadania wymagają wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej.