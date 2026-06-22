Mefedron w mieszkaniu na Bemowie, 34-latek zatrzymany
Jak przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli "znaczne ilości mefedronu".
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. "W trakcie gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że mężczyzna ma związek z handlem narkotykami" - przekazała Sulowska.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i handel nimi. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.
Źródło: tvnwarszawa.pl