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Bemowo

Mefedron w mieszkaniu na Bemowie, 34-latek zatrzymany

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock
Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Ustalono, że 34-latek handlował substancjami.

Jak przekazała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli "znaczne ilości mefedronu".

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. "W trakcie gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że mężczyzna ma związek z handlem narkotykami" - przekazała Sulowska.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i handel nimi. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPrzestępczość w Warszawie
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