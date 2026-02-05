Logo TVN24
Świat

Nosorożce bawiły się w śniegu

|
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
rghinos.mp4
Źródło: Reuters/Zoo Knoxville
Nosorożce, tygrysy i pandy - między innymi te zwierzęta można było spotkać na zaśnieżonych wybiegach w Knoxville Zoo w amerykańskim stanie Teksas. W skutek zimowych burz władze placówki musiały otoczyć swoich podopiecznych specjalną uwagą. Jednak kiedy mróz zelżał, zwierzęta mogły poczuć "smak zimy".
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Od wielu dni w Stanach Zjednoczonych panuje mroźna i śnieżna aura. Zima zawitała między innymi do miasta Knoxville w stanie Tennessee. W znajdującym się tam ogrodzie zoologicznym służby musiały sprostać trudnym warunkom. Po ustaniu mrozów opiekunowie zwierząt pozwolili im na spędzenie czasu na zewnątrz - pomimo śniegu leżącego na wybiegach.

Nosorożce na śniegu

Przedstawiciele ogrodu zoologicznego w Knoxville na łamach portalu knoxnews.com przekazali, że trudne, mroźne warunki stanowiły dla nich spore wyzwanie. W niektóre dni obiekt był zamknięty dla zwiedzających, a przebywające tam zwierzęta znajdowały się pod stałą opieką specjalistów.

- W ciągu ostatnich dwóch weekendów personel zajmujący się opieką nad zwierzętami zostawał na noc, aby mieć pewność, że ktoś zawsze będzie obecny - mówił rzecznik prasowy Zoo Knoxville JJ Jones.

Dodał jednak, że gdy temperatura na zewnątrz nie była już ekstremalnie niska, opiekunowie pozwolili zwierzętom na wyjście na zewnątrz. Tak było między innymi w przypadku trójki nosorożców - Mylo, Rangera i Gusa - które korzystały ze swojego wybiegu pomimo leżącego tam śniegu.

- Jeśli widzisz zwierzę na śniegu, to znaczy, że samo zdecydowało się tam przebywać - zaznaczył Jones, dodając, że żadnego z nich nie zmusza się do przebywania na zewnątrz.

Oprócz nosorożców na śnieżnych wybiegach w Knoxville Zoo można było spotkać także wydry, strusie, pandy oraz tygrysy. Przedstawiciel Zoo Knoxville przekazał, że każde ze zwierząt ma dostęp do ocieplanych stodół i siedlisk, gdzie mogą schronić się przed zimnem.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, Knoxville Zoo, knoxnews.com

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Zoo Knoxville

