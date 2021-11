Zalane drogi i domy, ewakuowało się ponad pół tysiąca osób

Według przedstawicieli lokalnych władz na obszarze hrabstwa Whatcom domy opuściło teraz ponad 500 osób. W mieście Sumas, przy granicy z Kanadą, uszkodzeniu uległo 75 procent domów - poinformowano we wtorek.

Zamknięte szkoły, domy bez prądu

Od soboty do poniedziałku na lotnisku w Bellingham spadło 141 litrów wody na metr kwadratowy. Norma miesięcznej sumy opadów dla listopada wynosi 132 l/mkw. - podała Narodowa Służba Pogodowa (NWS). Wtorek w tym mieście był drugim dniem z rzędu z zamkniętymi szkołami.

Reuters/BTV-City of Bellingham, Washington

Widok z drona na zalania w mieście Bellingham Reuters/BTV-City of Bellingham, Washington

Pod wodą Kolumbia Brytyjska

Część miejscowości w Kolumbii Brytyjskiej jest odcięta od świata z powodu zamknięcia dróg, w niektórych miejscowościach prowincji doszło do ewakuacji. We wtorek wieczorem władze wezwały wszystkich mieszkańców Sumas Prairie, by niezwłocznie opuścili swoje domy w związku z zagrożeniem zalania przez wzbierającą wodę pobliskiej rzeki Fraser.