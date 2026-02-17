Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy

|
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Tysiące turystów odwiedziły w poniedziałek lodowe jaskinie znajdujące się w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore w stanie Wisconsin. Niezwykła atrakcja turystyczna została otwarta po raz pierwszy od ponad dekady.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Wiadomość o otwarciu lodowych jaskiń w parku narodowym Apostle Island National Lakeshore wywołała ogromne zainteresowanie wśród Amerykanów i turystów, ponieważ to miejsce można zwiedzić jedynie przy specyficznych warunkach atmosferycznych. Tegoroczna zima w Stanach Zjednoczonych jest wyjątkowo mroźna i dlatego władze parku postanowiły udostępnić lodowe jaskinie zwiedzającym po raz pierwszy od 2014 roku (wtedy odwiedziło je około 290 tysięcy osób).

Niezwykła atrakcja turystyczna znajduje się na Jeziorze Górnym należącym do grupy Wielkich Jezior Północnoamerykańskich. Gdy ujemna temperatura utrzymuje się przez długi czas, w znajdujących się tam jaskiniach powstają wyjątkowe formacje lodowe. Jak informują amerykańskie media, jest to jedno z kilku miejsc na świecie, gdzie można doświadczyć takiego widoku.

Długie kolejki, wymagająca wyprawa

Data otwarcia jaskiń (16 lutego) zbiegła się z obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Prezydentów, który jest dniem wolnym od pracy. W efekcie park narodowy znajdujący się na północnym krańcu Półwyspu Bayfield w Wisconsin odwiedziły tysiące ludzi. Długie kolejki nie były jedynym wyzwaniem. Turyści musieli także przejść trasę o długości ponad trzech kilometrów po zamarzniętym jeziorze. Wszyscy podkreślają jednak, że widok był wart wszystkich poświęceń.

- To coś jedynego w swoim rodzaju. Wszystko tutaj jest tak wspaniałe, między wyspami, jaskiniami i tym podobnymi rzeczami, to jest spektakularne. To jedna z tych rzeczy, które trudno sobie wyobrazić - mówi jeden z turystów.

Pracownicy parku stale monitorują zarówno stan lodu, jak i warunki pogodowe. Z powodu zimowej burzy, jaka ma wystąpić we wtorek 17 lutego, jaskinie będą zamknięte dla turystów.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, Wisconsin Public Radio,

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USAZima
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Sto metrów w dół z najwyższego szczytu Polski. "Uważajcie"
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Świat
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Świat
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom