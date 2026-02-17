Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy

Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Wiadomość o otwarciu lodowych jaskiń w parku narodowym Apostle Island National Lakeshore wywołała ogromne zainteresowanie wśród Amerykanów i turystów, ponieważ to miejsce można zwiedzić jedynie przy specyficznych warunkach atmosferycznych. Tegoroczna zima w Stanach Zjednoczonych jest wyjątkowo mroźna i dlatego władze parku postanowiły udostępnić lodowe jaskinie zwiedzającym po raz pierwszy od 2014 roku (wtedy odwiedziło je około 290 tysięcy osób).

Niezwykła atrakcja turystyczna znajduje się na Jeziorze Górnym należącym do grupy Wielkich Jezior Północnoamerykańskich. Gdy ujemna temperatura utrzymuje się przez długi czas, w znajdujących się tam jaskiniach powstają wyjątkowe formacje lodowe. Jak informują amerykańskie media, jest to jedno z kilku miejsc na świecie, gdzie można doświadczyć takiego widoku.

Długie kolejki, wymagająca wyprawa

Data otwarcia jaskiń (16 lutego) zbiegła się z obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Prezydentów, który jest dniem wolnym od pracy. W efekcie park narodowy znajdujący się na północnym krańcu Półwyspu Bayfield w Wisconsin odwiedziły tysiące ludzi. Długie kolejki nie były jedynym wyzwaniem. Turyści musieli także przejść trasę o długości ponad trzech kilometrów po zamarzniętym jeziorze. Wszyscy podkreślają jednak, że widok był wart wszystkich poświęceń.

- To coś jedynego w swoim rodzaju. Wszystko tutaj jest tak wspaniałe, między wyspami, jaskiniami i tym podobnymi rzeczami, to jest spektakularne. To jedna z tych rzeczy, które trudno sobie wyobrazić - mówi jeden z turystów.

Pracownicy parku stale monitorują zarówno stan lodu, jak i warunki pogodowe. Z powodu zimowej burzy, jaka ma wystąpić we wtorek 17 lutego, jaskinie będą zamknięte dla turystów.