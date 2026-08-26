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Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Wzrósł bilans ofiar

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Niektórzy nie mają dokąd wrócić, Nepal
Trwają poszukiwania zaginionych, Nepal
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Co najmniej 469 osób zginęło w powodzi błotnej w Nepalu i Tybecie - podał Reuters, powołując się na nepalską policję. Los setek osób nadal jest nieznany.

W środę tybetański powiat Gyirong i nepalski dystrykt Rasuwa nawiedziły powódź błyskawiczna i osuwiska. W czwartek stacja BBC, powołując się na nepalską policję, podała, że liczba ofiar kataklizmu wzrosła do 389. W piątek natomiast lokalne służby poinformowały, że nie żyje już co najmniej 469 osób.

Ciała wielu ofiar odnaleziono w nepalskim dystrykcie Chitwan oddalonym o setki kilometrów od miejsc najbardziej dotkniętych przez powódź.

Powódź w Nepalu. Zaginieni

Nepalscy funkcjonariusze w pierwszej części dnia podawali, że trwają poszukiwania ponad 900 osób, wśród których większość stanowią turyści. Później Nepalski Urząd ds. Turystyki poinformował, że ta liczba zmniejszyła się do 667. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych podano, że wśród zaginionych znajduje się 540 obcokrajowców z 31 krajów oraz 127 obywateli Nepalu.

Najliczniejszą grupę zaginionych stanowią obywatele Indii (178 osób), USA (65), Ukrainy (53), Malezji (51), Australii (35) i Wielkiej Brytanii (33). Urząd przekazał również, że z dotkniętych powodzią terenów uratowano 31 obcokrajowców - z Indii, Korei Południowej, USA, Rosji, Włoch, Bułgarii i Szwajcarii.

- Z naszych ustaleń wynika, że ci Australijczycy są częścią oddzielnych grup pielgrzymkowych i turystycznych - przekazała Penny Wong, szefowa australijskiej dyplomacji. Dodatkowo zaznaczyła, że "na tym etapie, biorąc pod uwagę skalę katastrofy, dostęp do miejsca zdarzenia jest bardzo ograniczony".

W środę polskie MSZ poinformowało, że obecnie służby nie posiadają informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu.

Rodziny liczą na cud

Nepalczycy, których rodziny znajdowały się na terenie zalanym przez niszczycielską powódź, non stop sprawdzają wiadomości. Mieszkająca w Katmandu Asmita Dahal opowiadała stacji CNN, że jej rodzina liczy na to, ze zdarzy się cud i jej 21-letni brat Suman Dahal się odnajdzie. Młody mężczyzna pracuje dla biura organizującego pielgrzymki na górę Kajlas. - Martwimy się, że jego autobus mógł zostać porwany przez powódź - mówiła. Ostatnie słowa, jakie brat skierował do niej w środę, brzmiały: "do zobaczenia rano".

Radość panuje wtedy, kiedy z biura premiera Nepalu płyną wiadomości takie jak ta, że z tunelu w pobliżu rzeki Trishuli uratowano 350 osób. Byli to pracownicy elektrowni wodnej oraz lokalni mieszkańcy.

Nepal walczy ze skutkami powodzi błyskawicznej
Błoto dalej utrzymuje się na wysokim poziomie, Nepal
Błoto dalej utrzymuje się na wysokim poziomie, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Niektórzy nie mają dokąd wrócić, Nepal
Niektórzy nie mają dokąd wrócić, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Tysiące ludzi nie może wrócić do domów, Nepal
Tysiące ludzi nie może wrócić do domów, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Powódź zrównała wioski z powierzchnią ziemi, Nepal
Powódź zrównała wioski z powierzchnią ziemi, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Powódź zostawiła po sobie mnóstwo zniszczeń, Nepal
Powódź zostawiła po sobie mnóstwo zniszczeń, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Powódź niszczyła zabudowania, Nepal
Powódź niszczyła zabudowania, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Trwają akcje poszukiwawcze i porządkowe po powodzi, Nepal
Trwają akcje poszukiwawcze i porządkowe po powodzi, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Powódź była tak silna, że przenosiła ciężarówki, Nepal
Powódź była tak silna, że przenosiła ciężarówki, Nepal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Oberwanie się czoła lodowca

Do katastrofy doszło rano na granicy Tybetu z Nepalem. Początkowo twierdzono, że niszczycielską powódź wywołało trzęsienie ziemi. Analiza zdjęć satelitarnych Planet Labs wskazuje jednak, że tragedię bezpośrednio poprzedziło oberwanie się potężnego masywu lodowego. - Potwierdzono, że znaczna część czoła lodowca zawaliła się. W trakcie obrywu porwała ze sobą ogromne ilości skał i osadów - ocenił profesor Gupta z Uniwersytetu Sikkim, ekspert ds. geologii inżynieryjnej.

Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz, które spłynęły dolinami po obydwu stronach granicy.

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Potężna fala powodziowa doprowadziła do ogromnych zniszczeń. Wśród najbardziej dotkniętych regionów znalazły się tybetański powiat Gyirong oraz nepalski dystrykt Rasuwa. Żywioł zrównał tam z ziemią całe wioski. Skalę katastrofy widać na nagraniach wykonanych przez świadków. Nepalskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poinformowało, że woda zniszczyła hydroelektrownie, drogi i mosty, przez co w regionie doszło do przerw w dostawach prądu.

Osady "zmiecione z powierzchni ziemi"

W Nepalu z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w dystrykcie Rasuwa, zamieszkanym przez około 50 tysięcy osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.

- Osady położone nad rzeką zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. Pięciu moich krewnych zaginęło - powiedział jeden z lokalnych ratowników.

- Członkowie mojej rodziny zostali porwani przez wodę na moich oczach - mówiła w rozmowie z BBC Kalpana Malla z nepalskiego dystryktu Nuwakot. Opowiadała, że ​​nurt porwał jej ojca, matkę, siostrę oraz dzieci siostry. - Nie mieli szans na ucieczkę przed powodzią. Nie było żadnych szans. Woda zabrała wszystko. Ja i mój syn wdrapaliśmy się na dach domu i przeżyliśmy, choć nie potrafię wyjaśnić jak.

- To była potężna fala błota pędząca prosto na nas. W miarę jak się zbliżała, pięła się coraz wyżej. Gdy zobaczyłem, że wdziera się do naszego domu, próbowałem chwycić żonę za rękę i wyprowadzić ją na taras. Ale porwało ją błoto - powiedział Reutersowi Keshav Prasad Baral, 68-letni ocalały. - Cztery czy pięć godzin później przyleciał po mnie śmigłowiec. Moja żona wciąż jest gdzieś pod warstwą błota. Już jej nie ma - dodał.

- Mówiąc szczerze, uważam, że już ich z nami nie ma. Musimy zaakceptować to, co się stało, ponieważ przydarzyło się nie tylko nam - powiedział BBC Pramod Poudel, którego żona, mama, wujek i brat mają status zaginionych.

Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Potężna powódź błyskawiczna w Nepalu
Źródło zdjęcia: NARENDRA SHRESTHA/EPA/PAP

Relacja pilota helikoptera

CNN w środę zacytowała pilota helikoptera, który obserwował powódź z powietrza. Według jego szacunków fale mogły mieć nawet pięć do sześciu metrów wysokości.

- Około pięciu minut przed lądowaniem zobaczyliśmy kurz unoszący się znad rzeki [...] Na pierwszy rzut oka wyglądało to po prostu na osuwisko - opisywał Aman Budathoki, dodając, że po chwili zauważył pełną gruzu wodę powodziową. [...] Zaczęliśmy krążyć wokół wiosek i widzieliśmy, jak porywane są wielkie drzewa i pojazdy. To była przerażająca sytuacja. Próbowaliśmy nawet przez jakiś czas gonić powódź, żeby ocenić skalę zniszczeń - dodawał. Jak przyznał, nigdy nie był świadkiem "takiego rozkwitu" potęgi natury.

Źródło: Reuters, Kathmandu Post
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Tagi:
NepalTybetPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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