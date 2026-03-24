Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu

Akcja wypychania humbaka w głąb Morza Bałtyckiego Źródło: Enex

Służby ratunkowe pracują nad zepchnięciem do wód Morza Bałtyckiego długopłetwca oceanicznego, zwanego też humbakiem, który utknął w poniedziałek 23 marca na wybrzeżu w rejonie Timmendorfer Strand. Jest to miejscowość położona w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Wieczorem podjęto wielokrotne próby wyciągnięcia zwierzęcia z mielizny. Jednak nie osiągnęły one zamierzonego rezultatu. Przypływ, który nastąpił około północy, również nie pomógł humbakowi samodzielnie wypłynąć w głąb morza.

"To smutna sytuacja"

Jak podała niemiecka agencja informacyjna dpa, we wtorek rano na plaży zebrali się eksperci, by znaleźć sposób na wyciągnięcie 10-metrowego zwierzęcia z piasku.

- To smutna sytuacja. Prawdopodobnie dopłynął tu, na piaszczystą mieliznę, z wyczerpania. W ostatnich dniach zaplątał się też w sieci rybackie - przekazał Frank Schweikert z fundacji German Ocean w rozmowie z telewizją RTL. Jak dodał, koledzy z organizacji zajmującej się ochroną środowiska morskiego Sea Shepherd próbowali go kilka dni wcześniej uwolnić z lin rybackich. Humbak nadal ma owiniętą wokół ciała czerwoną linkę.

Jak przekazał agencji dpa Carsten Mannheimer z Sea Shepherd, humbak wciąż żyje, oddycha i wydaje dźwięki. Od czasu do czasu podnosi również głowę. Policja apeluje do mieszkańców, by nie zbliżali się do leżącego na plaży zwierzęcia.

Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak Źródło: Enex

Humbaki nie są w stanie funkcjonować dłużej w Bałtyku

- Fakt, że humbaki od czasu do czasu zbaczają lub wpływają do Morza Bałtyckiego, nie jest niczym niezwykłym. Nie są jednak w stanie przetrwać tu na dłużej. W tym właśnie tkwi problem - mówił Sven Biertumpfel z organizacji Sea Shepherd. Jak wskazał, zasolenie wody w Bałtyku jest zbyt niskie, przez co u ssaków tych mogą pojawiać się choroby skóry. Trudno im również znaleźć w takich wodach wystarczającą ilość pożywienia.

Jak wskazują badacze, w Morzu Bałtyckim pojawia się coraz więcej przypadków waleni, które zaplątują się w sieci rybackie. W miniony piątek organizacja Sea Shepherd także uwolniła humbaka u wybrzeży niemieckiego kurortu Travemunde od pozostałości sieci rybackich.