Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Humbak Timmy. Akcja ratunkowa w decydującej fazie

Źródło: Reuters
Trwa kolejna akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego, który w marcu utknął na Morzu Bałtyckim. Ratownicy podjęli decyzję o wciągnięciu ssaka na barkę i przetransportowaniu w kierunku Morza Północnego. Operacja ma trwać kilka dni.

Wtorek to kolejny dzień akcji ratowniczej u wybrzeży wyspy Poel. 31 marca humbak o imieniu Timmy utknął na mieliźnie i nie potrafił się z niej wydostać. Zgodnie z planem wieloryb ma zostać przetransportowany barką w kierunku Morza Północnego lub Oceanu Atlantyckiego, ale jak podał nadawca NDR, o powodzeniu akcji zadecydują nadchodzące godziny.

Stan zdrowia pozwala na transport

We wtorek rano minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus przekazał, że stan zdrowia Timmy'ego pozwala na jego transport. Ssak cierpi jednak na lekkie zapalenie spojówek. Na miejsce dotarła już wypełniona wodą barka. Operacja ma polegać na wciągnięciu ssaka na statek, który zabierze go na otwarte wody.

Jak poinformowała lokalna stacja NDR, akcja rozpoczęła się około godziny 10. Najpierw wokół Timmy'ego założono specjalny pas. Od tego momentu trwają próby wydobycia ssaka z mielizny i przeniesienia go na statek. Ratownicy mają do pokonania około 100 metrów.

- Najlepiej byłoby, gdyby wieloryba udało się umieścić na barce do zachodu słońca - powiedział Backhaus.

Podróż, podczas której humbak pozostanie w wodzie na pokładzie barki, ma potrwać około trzech i pół dnia. Organizacje pozarządowe obawiają się jednak, że zwierzę może negatywnie zareagować na transport.

Humbak Timmy

Timmy pozostaje u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Wieloryb utknął na mieliźnie i nie potrafi się z niej samodzielnie wydostać. Podejmowano kilka prób wydostania go, ale żadna z nich się nie powiodła.

Z uwagi na zły stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. Zmieniły jednak zdanie, gdy prywatna inicjatywa zaproponowała sposób na podniesienie Timmy'ego z dna. Wcześniejsze działania ratunkowe, na przykład z wykorzystaniem dmuchanych pontonów do asekuracji ssaka, się nie powiodły.

Źródło: NDR, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Niemcy
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom