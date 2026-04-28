Świat Humbak Timmy. Akcja ratunkowa w decydującej fazie

Wtorek to kolejny dzień akcji ratowniczej u wybrzeży wyspy Poel. 31 marca humbak o imieniu Timmy utknął na mieliźnie i nie potrafił się z niej wydostać. Zgodnie z planem wieloryb ma zostać przetransportowany barką w kierunku Morza Północnego lub Oceanu Atlantyckiego, ale jak podał nadawca NDR, o powodzeniu akcji zadecydują nadchodzące godziny.

Stan zdrowia pozwala na transport

We wtorek rano minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus przekazał, że stan zdrowia Timmy'ego pozwala na jego transport. Ssak cierpi jednak na lekkie zapalenie spojówek. Na miejsce dotarła już wypełniona wodą barka. Operacja ma polegać na wciągnięciu ssaka na statek, który zabierze go na otwarte wody.

Jak poinformowała lokalna stacja NDR, akcja rozpoczęła się około godziny 10. Najpierw wokół Timmy'ego założono specjalny pas. Od tego momentu trwają próby wydobycia ssaka z mielizny i przeniesienia go na statek. Ratownicy mają do pokonania około 100 metrów.

- Najlepiej byłoby, gdyby wieloryba udało się umieścić na barce do zachodu słońca - powiedział Backhaus.

Podróż, podczas której humbak pozostanie w wodzie na pokładzie barki, ma potrwać około trzech i pół dnia. Organizacje pozarządowe obawiają się jednak, że zwierzę może negatywnie zareagować na transport.

Humbak Timmy

Timmy pozostaje u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Wieloryb utknął na mieliźnie i nie potrafi się z niej samodzielnie wydostać. Podejmowano kilka prób wydostania go, ale żadna z nich się nie powiodła.

Z uwagi na zły stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. Zmieniły jednak zdanie, gdy prywatna inicjatywa zaproponowała sposób na podniesienie Timmy'ego z dna. Wcześniejsze działania ratunkowe, na przykład z wykorzystaniem dmuchanych pontonów do asekuracji ssaka, się nie powiodły.