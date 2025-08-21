Kogia połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach

Na plaży w Hondurasie znaleziono kogię krótkogłową, rzadki gatunek ssaka morskiego. Zwierzę było ciężko chore - w jego żołądku zalegała foliowa torba. Mimo wysiłków służb nie udało się go uratować.

W środę na plaży na honduraskiej wyspie Utila znaleziono leżącą kogię krótkogłową. Waleń miał ponad 1,8 metra długości - przekazała w oświadczeniu organizacja pozarządowa Kanahau Utila Research and Conservation Facility. To pierwszy raz, kiedy ssak ten pojawił się na wyspie i jeden z nielicznych okazów, który zawitał u wybrzeży Hondurasu. Osobnik został zidentyfikowany dzięki charakterystycznemu wyglądowi, między innymi takim cechom jak brak zębów w górnej szczęce.

Przed odnalezieniem ssak przez cały dzień próbował dostać się na wybrzeże - co wskazywało na to, że mógł być ciężko chory. Sekcja zwłok wykazała, że w pustym żołądku zwierzęcia znajdywała się rozdarta plastikowa torba. Sytuację pogorszyła infekcja pasożytnicza, spowodowana przez nicienie, która prawdopodobnie doprowadziła do zablokowania przewodu pokarmowego i ogólnego złego stanu zdrowia zwierzęcia.

"To tragiczne wydarzenie podkreśla niszczycielski wpływ plastiku w oceanach na życie morskie na całym świecie" - napisała organizacja w oświadczeniu.

Są uznawane za rzadkie

Według informacji amerykańskiej Narodowej Organizacji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) kogie krótkogłowe (łac. kogia breviceps) występują w morzach, gdzie panuje klimat umiarkowany i tropikalny na całym świecie. Wyglądem bardzo przypominają kogie płaskonose, zwane też kaszalotami płaskonosymi, co sprawia, że bardzo trudno jest odróżnić te dwa gatunki w terenie. Niewiele wiadomo o obu gatunkach ze względu na ograniczone informacje, są one uważane za rzadkie.

