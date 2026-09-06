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Tajfun Saudel. Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni

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Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Źródło wideo: Reuters
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Ulewny deszcz doprowadził do lawiny błotnej w prowincji Jiangxi w południowo-wschodnich Chinach. Zginęły trzy osoby, a dziewięć kolejnych wciąż jest poszukiwanych.

Do katastrofy doszło w sobotę około godziny 4 rano czasu lokalnego w wiosce Gaoping w okręgu Syczuan w Jiangxi. Lawinę błotną wywołały intensywne opady deszczu, które pojawiły się wraz z nadejściem tajfunu Saudel.

Trudna akcja poszukiwawcza

Bilans ofiar w niedzielę wzrósł do trzech osób. Początkowo informowano o dwóch zabitych. Dziewięć osób nadal uznawanych jest za zaginione. Służby kontynuują poszukiwania, jednak akcja jest trudna ze względu na ukształtowanie terenu.

Według lokalnych władz żywioł uszkodził 12 domów, a ponad 5,3 tysiąca osób w całym kraju zostało ewakuowanych do bezpieczniejszych miejsc. Ponad 600 ratowników prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową na dotkniętych katastrofą terenach. Trwa ona już drugi dzień.

Ekstremalne opady przyniósł tajfun Saudel. Intensywny deszcz zwiększa ryzyko kolejnych osunięć ziemi i lawin błotnych w regionie. Jak podała chińska agencja informacyjna Xinhua, 28 sierpnia Saudel dwukrotnie uderzył w prowincję Zhejiang, a 3 września po raz trzeci dotarł do lądu jako burza tropikalna w prowincji Fujian.

Źródło: Reuters, Associated Press
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Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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