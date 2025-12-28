Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę

Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Wędkarz z Nysy złapał drapieżną piranię
Źródło: TVN24
Do tragicznego wypadku doszło w Amazonii. Dwuletnia dziewczynka zginęła tam po ataku piranii.

Dwuletnia dziewczynka zginęła w wyniku ataku piranii w mieście Coari w brazylijskim stanie Amazonas. Do tragedii doszło w poniedziałek nad jednym z dopływów Amazonki - poinformowały lokalne media.

Policja wyjaśnia sprawę

Według ustaleń brazylijskiej policji, dziecko przebywało w domu z rodzicami. W pewnym momencie oddaliło się od nich, by pobawić się w pobliżu rzeki. Miejsce to, jak podkreślają media, nie było ogrodzone ani zabezpieczone.

Po niespełna pięciu minutach rodzina zauważyła, że dziewczynka zniknęła. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała dziecka w rzece. Z ustaleń lokalnej policji wynika, że dziecko spadło z drewnianego pomostu do wody.

Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera

Polska

Jak wynika z raportu sądowo‑lekarskiego, dziewczynka doznała poważnych obrażeń w okolicy szyi, charakterystycznych dla ataku piranii. Rany te okazały się śmiertelne. Lekarze potwierdzili, że bezpośrednią przyczyną zgonu dziecka było pogryzienie przez drapieżne ryby. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia.

Kolejny taki incydent

Brazylijska stacja telewizyjna Globo przypomina, że to kolejny w tym roku tragiczny incydent z udziałem piranii w rejonie Amazonki. Zaledwie dwa miesiące wcześniej w mieście Manacapuru siedem osób - w tym niemowlę - zostało dotkliwie pogryzionych przez te ryby podczas kąpieli w rzece.

Lokalne władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek w dorzeczu Amazonki, zwłaszcza w porach roku, gdy poziom wody spada, a piranie polując na pożywienie stają się bardziej agresywne.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
BrazyliazwierzętaRybyWypadek
Czytaj także:
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Gdzie najmocniej powieje
Prognoza
Cofka w Elblągu. Rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe
Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu
Polska
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
Prognoza
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
Świat
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
Świat
Trzęsienie ziemi, lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi na wyspie. W stolicy zadrżały budynki
Świat
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
Prognoza
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Prognoza
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Prognoza
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom