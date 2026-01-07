Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 7.01. Mróz i lokalne opady śniegu

|
Zima, śnieg
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W środę, 7.01, w całym kraju odnotujemy ujemne wartości na termometrach. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna może wynieść -10 stopni.

W środę na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno i tam pojawią się słabe i umiarkowane opady śniegu. Spadnie do 2-5 centymetrów białego puchu, a lokalnie na Podkarpaciu - do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -4/-2 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-141773
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne we wschodniej połowie kraju i na południu, w pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-141899
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i możliwe są mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10/-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie -5/-4 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie -4/-3 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa w Krakowie będzie pochmurna. Okresami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-141847
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
