Konar spadł tuż przed maską auta. Nagranie
Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu. Ulicą jechały samochody, gdy nagle od jednego z rosnących przy niej kasztanowców odłamał się duży konar.
Przyczyną warunki pogodowe
W rozmowie z TVN24 Michał Kujaczyński, Rzecznik Prezydenta Miasta Kołobrzeg, potwierdził, że w poniedziałek doszło do podobnego zdarzenia. Podkreślił, że przyczyną były warunki pogodowe. Kasztanowce i wierzby chłoną wodę, a ich liście działają jak żagiel, przez co mogą być podatne na uszkodzenia podczas intensywnych opadów deszczu oraz przy silnych podmuchach wiatru.
Również we wtorek warunki pogodowe na wybrzeżu są trudne. W Kołobrzegu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alarmy mają wygasnąć w środę o godzinie 5.
O sprawie jako pierwszy informował portal miastokolobrzeg.pl.