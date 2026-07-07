Polska Konar spadł tuż przed maską auta. Nagranie Agnieszka Stradecka |

Konar spadł tuż przed maską auta w Kołobrzegu Źródło wideo: Miastokolobrzeg.pl Źródło zdj. gł.: Miastokolobrzeg.pl

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu. Ulicą jechały samochody, gdy nagle od jednego z rosnących przy niej kasztanowców odłamał się duży konar.

Przyczyną warunki pogodowe

W rozmowie z TVN24 Michał Kujaczyński, Rzecznik Prezydenta Miasta Kołobrzeg, potwierdził, że w poniedziałek doszło do podobnego zdarzenia. Podkreślił, że przyczyną były warunki pogodowe. Kasztanowce i wierzby chłoną wodę, a ich liście działają jak żagiel, przez co mogą być podatne na uszkodzenia podczas intensywnych opadów deszczu oraz przy silnych podmuchach wiatru.

Również we wtorek warunki pogodowe na wybrzeżu są trudne. W Kołobrzegu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alarmy mają wygasnąć w środę o godzinie 5.

O sprawie jako pierwszy informował portal miastokolobrzeg.pl.

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