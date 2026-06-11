Polska Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe

Ciemne chmury nad Szczecinem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Pierwsze wyładowania atmosferyczne pojawiły się jeszcze przed południem. Grzmiało między innymi na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce czy Ziemi Lubuskiej. W mocy były ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed trudnymi warunkami pogodowymi. Miejscami obowiązywał alert RCB.

Nagranie poklatkowe

Na nagraniu poklatowym widać, jak trudne warunki panowały w Szczecinie. Nad miasto nadciągnęły ciemne chmury, które przyniosły bardzo intensywne opady deszczu. Chwilami prawie nic nie było widać.

Ciemne chmury nad Szczecinem Źródło: TVN24

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