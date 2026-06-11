Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe
Pierwsze wyładowania atmosferyczne pojawiły się jeszcze przed południem. Grzmiało między innymi na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce czy Ziemi Lubuskiej. W mocy były ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed trudnymi warunkami pogodowymi. Miejscami obowiązywał alert RCB.
Nagranie poklatkowe
Na nagraniu poklatowym widać, jak trudne warunki panowały w Szczecinie. Nad miasto nadciągnęły ciemne chmury, które przyniosły bardzo intensywne opady deszczu. Chwilami prawie nic nie było widać.
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl