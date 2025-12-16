Logo TVN24
Pogoda

Pogoda na dziś - wtorek 16.12. Tam zza chmur wyjrzy słońce

Słonecznie, drzewo bez liści
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek 16.12. W dzień w części kraju spodziewana jest pogodna, nawet słoneczna aura - tylko lokalnie niebo pozostanie zachmurzone. Na termometrach zobaczymy od 2 do 6 stopni Celsjusza.

We wtorek na zachodzie i południu kraju spodziewana jest pogodna, nawet słoneczna aura. W większości regionów w ciągu dnia niebo ma się rozpogadzać, jedynie w północno-wschodniej Polsce pozostanie pochmurne. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza w regionach północno-wschodnich i lokalnie na południu do 6 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni wiatr.

Klatka kluczowa-99844
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 procent na południowym zachodzie do 95 procent w północno-wschodniej Polsce. Zapanują głównie neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne jedynie w pasie od centrum kraju po północny wschód.

Klatka kluczowa-99654
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Termometry pokażą do 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek z rozpogodzeniami i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wolno spadać, a w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pogodny wtorek. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 3 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. W południe barometry pokażą 1009 hPa, a ciśnienie ma powoli spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dość pogodnie i bez deszczu zapowiada się wtorek we Wrocławiu. Termometry maksymalnie wskażą 4 st. C. Wiatr z południowych kierunków okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wolno spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano mogą snuć się mgły Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa, ciśnienie będzie powoli spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogody
