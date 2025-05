NASA wyróżniła zdjęcie wykonane przez Polkę

Fotografia, której autorką jest Marzena Rogozińska, otrzymała tytuł Astronomicznego Zdjęcia Dnia (APOD, Astronomy Picture of the Day) 20 maja. Kadr został uchwycony pod koniec lutego na Hawajach, w pobliżu obserwatorium astronomicznego na szczycie wulkanu Mauna Kea. Autorka wyjaśniła, że jest to jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do obserwacji nocnego nieba.

- To tam, na wysokości 4207 metrów nad poziomem morza, znajduje się kompleks 13 potężnych teleskopów, znany jako Mauna Kea Observatories. Moje zdjęcie powstało u stóp University of Hawaii 2.2-Meter Telescope. Przedstawia centralną część Drogi Mlecznej oraz obszar Rho Ophiuchi, region pełen mgławic refleksyjnych, ciemnych obłoków pyłu i intensywnej emisji H-alfa - opisała. Emisja H-alfa związana jest ze zmianą poziomu energetycznego w elektronach atomu wodoru.

W poszukiwaniu ciemnego nieba

To już drugie zdjęcie autorstwa Marzeny Rogozińskiej, które zostało uhonorowane tytułem APOD NASA . W sierpniu 2021 roku wyróżnienie to przypadło fotografii przedstawiającej ślad meteoru z roju Perseidów, wykonanej w Busku-Zdroju.

"Połączenie nauki i sztuki"

- Astrofotografia to dla mnie coś więcej niż technika, to wyjątkowe połączenie nauki i sztuki. Łączy precyzję obserwacji z pięknem kosmosu i pozwala zatrzymać na zdjęciu to, co często niewidoczne gołym okiem. To pasja, która inspiruje, uczy cierpliwości i pozwala spojrzeć w niebo z zupełnie innej perspektywy - podsumowała.