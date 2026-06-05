Astronauci z ISS mogą być ewakuowani
Informację przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na słowa przedstawiciela NASA. Przyczyną wydania polecenia jest pogarszający się wyciek powietrza w rosyjskiej części stacji. Jej załoga próbuje naprawić uszkodzenie.
Polecenie NASA
Czworo astronautów misji Crew-12 przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej otrzymało w poniedziałek polecenie od centrum kontroli lotów, że gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej, powinni schronić się wewnątrz zadokowanego do stacji statku Crew Dragon i założyć skafandry kosmiczne.
Źródło: Reuters