Nauka Astronauci z ISS mogą być ewakuowani Agnieszka Stradecka |

Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na słowa przedstawiciela NASA. Przyczyną wydania polecenia jest pogarszający się wyciek powietrza w rosyjskiej części stacji. Jej załoga próbuje naprawić uszkodzenie.

Polecenie NASA

Czworo astronautów misji Crew-12 przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej otrzymało ⁠w poniedziałek ‌polecenie od centrum kontroli lotów, że gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej, powinni schronić się wewnątrz zadokowanego do stacji statku Crew Dragon ‌i założyć skafandry kosmiczne.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP