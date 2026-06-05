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Astronauci z ISS mogą być ewakuowani

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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej otrzymali polecenie schronienia się w kapsułach transportowych - przekazała w piątek agencja informacyjna Reuters powołując się na doniesienia NASA. W rosyjskiej części stacji pojawiło się niebezpieczeństwo związane z wyciekiem powietrza.

Informację przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na słowa przedstawiciela NASA. Przyczyną wydania polecenia jest pogarszający się wyciek powietrza w rosyjskiej części stacji. Jej załoga próbuje naprawić uszkodzenie.

Polecenie NASA

Czworo astronautów misji Crew-12 przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej otrzymało ⁠w poniedziałek ‌polecenie od centrum kontroli lotów, że gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej, powinni schronić się wewnątrz zadokowanego do stacji statku Crew Dragon ‌i założyć skafandry kosmiczne.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP
Źródło: Reuters
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Tagi:
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISSISSKosmos
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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