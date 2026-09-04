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Włochy. Wynajęli ptaki drapieżne, by chroniły gwiazdy kina

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Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
Gniazda orłosępów skrywają wielowiekowe artefakty 
Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ptaki drapieżne odstraszają gołębie od gości Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jeden z sokolników przekonywał, że sama obecność tych zwierząt wystarczy, by niechciani fruwający goście trzymali się z daleka od luksusowych hoteli.

Trwa 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Na wydarzenie jak co roku przybyli goście z całego świata, o których komfort dba obsługa hoteli - i nie tylko. Włoska agencja informacyjna AGI (Agenzia Giornalistica Italia) podała, że grupa wyszkolonych sokolników, opiekujących się ptakami drapieżnymi, została zatrudniona do odstraszania gołębi od VIP-ów.

"Niezwykle skuteczna metoda"

Usługą objęte zostało sześć hoteli na weneckim Lido i w historycznym centrum miasta nad Canal Grande. Jak opowiadał Raul Bottezzato, jeden z sokolników, w ciągu dnia przechadza się z myszołowcem towarzyskim na ramieniu wśród znanych aktorów, reżyserów i celebrytów. Często w związku z zainteresowaniem, jakie wywołuje, musi ostrzegać, że lepiej go nie dotykać.

- Wystarczy trzymać drapieżnika na ręce, aby odstraszyć wszystkie gołębie. Widzą go i wyczuwają jego zapach z daleka, po czym natychmiast zmieniają kierunek. To niezwykle skuteczna metoda - opowiadał.

Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Zadaniem ptaków drapieżnych jest odstraszanie gołębi, by nie brudziły przestrzeni hotelowych i nie krążyły wśród stolików w ogródkach restauracyjnych wyjadając okruszki oraz nie zakłócały sesji fotograficznych, konferencji prasowych i wywiadów z gwiazdami.

- To dziwne uczucie wykonywać ten tak stary zawód wśród tych wszystkich VIP-ów, ale jest to niezwykle piękne i satysfakcjonujące - podkreślił Bottezzato.

Źródło: PAP, AGI
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Tagi:
zwierzętaWłochyWenecja
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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