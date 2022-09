Tajemnicze wycieki z gazociągów Nord Stream. Co wiemy do tej pory

Z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w okolicy duńskiej wyspy Bornholm wycieka gaz. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do awarii. Oto co wiemy do tej pory.

W poniedziałek Duńska Agencja Energii poinformowała o wycieku gazu z jednej z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2. Z kolei we wtorek Szwedzka Administracja Morska poinformowała o dwóch wyciekach gazu z Nord Stream 1. Duńskie siły zbrojne pokazały nagrania, na których widać wzburzoną wodę i bąble unoszące się na powierzchni Morza Bałtyckiego nad wyciekami z gazociągów Nord Stream.

Nord Stream 1 i Nord Stream 2 - gdzie doszło do wycieków?

Do wycieków doszło na wschód i północny wschód od duńskiej wyspy Bornholm na Bałtyku. Jak podaje Reuters, władze Danii wydały wszystkim statkom nakaz utrzymywania dystansu co najmniej pięciu mil morskich od Bornholmu.

Każda z nitek rurociągów Nord Stream składa się z około 100 tysięcy 24-tonowych stalowych rur pokrytych betonem, które ułożone są na dnie morza. Rurociągi mają średnicę wewnętrzną 1,15 metra. Leżą na głębokości sięgającej 110 metrów.

Co spowodowało, że gaz zaczął wyciekać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze jasna. Eksperci wskazują, że takie awarie są niezwykle rzadkie, a sam operator gazociągów Nord Stream nazwał wycieki w trzech miejscach "bezprecedensową sytuacją".

Były to działania celowe, w pobliżu gazociągów Nord Stream zaobserwowano wybuchy i doszło do wycieków - oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen. Również szwedzka premier Magdalena Andersson przyznała, że jest to celowe działanie i "prawdopodobnie jest to kwestia sabotażu".

Premier Mateusz Morawiecki powiedział wprost, iż "widać wyraźnie, że jest to akt sabotażu".

Szefowa KE Ursula von der Leyen przekazała, że rozmawiała z premier Danii o "akcji sabotażowej" na gazociągi Nord Stream. "Wszelkie celowe zakłócenia aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej są niedopuszczalne i będą prowadzić do najsilniejszej możliwej reakcji" - wskazała.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji prasowej odniósł się do wycieku z gazociągów Nord Stream. - Jeśli to (podejrzenie o sabotaż - red.) się potwierdzi, to oczywiście nie będzie w niczyim interesie. Ale z tego co rozumiem, wycieki nie będą miały znaczącego wpływu na odporność energetyczną Europy – oświadczył.

Kreml w oświadczeniu nie wykluczył, że powodem awarii jest sabotaż, dodając, że może ona wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne całego kontynentu.

Niemieckie Centrum Badań Geologicznych GFZ poinformowało we wtorek, że sejsmograf na Bornholmie wykazał skoki o godzinie 2 w nocy i o godzinie 19 w poniedziałek (czasu polskiego). Wtedy właśnie odnotowano spadek ciśnienia w gazociągach na skutek wycieku.

Szwedzka Narodowa Sieć Sejsmologiczna poinformowała o dwóch silnych podwodnych eksplozjach na obszarach, gdzie doszło do wycieku z gazociągów.

Tajemnicze wycieki z gazociągów Nord Stream TVN24/Reuters

Do czego doprowadzi wyciek z Nord Stream 1 i Nord Stream 2?

Jak poinformowała Duńska Agencja Energii, gaz z Nord Stream 2 może wyciekać przez kilka dni, a być może tydzień.

Siły zbrojne Danii, publikując nagranie wzburzonej powierzchni morza, przekazały, że wyciek gazu spowodował zaburzenia powierzchniowe o średnicy znacznie ponad kilometra. Jeżeli w tej okolicy przepływałby statek, może stracić pływalność.

Istnieje również ryzyko zapłonu wyciekającego gazu, ale - jak podaje duńska agencja - tylko w zamkniętej już strefie w okolicy wycieków.

Jak pisze Reuters, wyciek gazu ma wpływ na środowisko, ale ogranicza się to do słupa wody, przez który gaz wydostaje się na powierzchnię. Wydostający się do powietrza metan ma jednak szkodliwy wpływ na klimat.

Nord Stream i Nord Stream 2 PAP

Nord Stream 1 to największy gazociąg w Europie, którym przesyłanych jest do 59,2 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie. Choć przesył został przez Rosję wstrzymany (Gazprom przekonywał, że wstrzymanie dostaw nastąpiło z przyczyn technicznych), wciąż znajduje się w nim gaz.

Gazociąg Nord Stream 2 nie został oficjalnie oddany do użytku, ale jest wypełniony gazem w związku z próbami ciśnieniowymi. Kanclerz Niemiec Olof Scholz na krótko przed inwazją Rosji na Ukrainę ogłosił, że jego kraj rezygnuje z użytkowania tego rurociągu.

