Najważniejsze ustalenia szczytu NATO w Wilnie

NATO-wskie perspektywy Ukrainy

We wtorek, po pierwszym dniu rozmów przywódców państw NATO , sekretarz generalny Jens Stoltenberg przekazał, że uzgodnione zostały trzy elementy, które "zbliżą Ukrainę do NATO".

Gwarancje G7 dla Ukrainy

Kraje G7 we wspólnej deklaracji zobowiązują się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju w celu obrony przed obecną inwazją rosyjską i powstrzymania takiej agresji w przyszłości.

- Ukraina kontynuuje postępy w sprawie koniecznych reform. Ale nie czekamy na to, by ten proces się zakończył, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy - oświadczył prezydent Joe Biden. - To początek procesu, w trakcie którego każdy z nas i każdy inny chętny do tego naród będzie negocjować z Ukrainą długoterminowe umowy dotyczące bezpieczeństwa. Pomożemy Kijowowi stworzyć silną obronę na lądzie, powietrzu i morzu - wyjaśnił amerykański prezydent.