Od Brazylii po Gruzję. Manifestacje poparcia dla Ukrainy w drugą rocznicę rosyjskiej agresji

Od Sao Paulo, przez Berlin, po Tbilisi - mieszkańcy dziesiątek, jeśli nie setek miast manifestowali swoje poparcie dla Ukrainy w drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji na ten kraj. We Włoszech rzymskie Koloseum symbolicznie oświetlono żółto-niebieskimi barwami. Z kolei w serbskim Belgradzie odbyły się dwie demonstracje: poparcia dla Ukrainy i zwolenników Rosji.

Na całym świecie odbywały się w sobotę manifestacje poparcia dla Ukrainy w drugą rocznicę pełnoskalowej wojny zapoczątkowanej przez Rosję . We Francji na ulice wyszli mieszkańcy między innymi Paryża, Lille, Rouen, Nicei, Tuluzy, Bordeaux i Strasburga.

Tłum ludzi wyszedł na ulice także w Niemczech . Według danych policji przed Bramą Brandenburską w Berlinie zgromadziło się około pięciu tysięcy osób. Burmistrz niemieckiej stolicy Kai Wegner (CDU), który przemawiał podczas manifestacji, wezwał do większego wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Manifestacje poparcia dla Ukrainy

W Europie także nie zabrakło symbolicznych gestów. Oprócz manifestacji, które przeszły ulicami największych - i nie tylko - miast, na charakterystycznych budynkach pojawiły się żółto-niebieskie barwy. Tak było na przykład w Rzymie, gdzie kolory ukraińskiej flagi rozświetliły rzymskie Koloseum. Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano napisał w tweecie ze zdjęciem starożytnego amfiteatru, że Koloseum oświetlono kolorami flagi Ukrainy, by "przypomnieć o nikczemnej agresji Putina"

W Serbii poparcie dla Ukrainy i dla Rosji

W serbskim Belgradzie zorganizowano w sobotę dwie osobne demonstracje poparcia dla Ukrainy i Rosji. W pierwszej udział wziął m.in. ambasador Ukrainy Wołodymyr Tolkacz w Belgradzie, który przyznał, że "pozytywnie zaskoczyła go jej wysoka frekwencja" - poinformował dziennik "Danas".- "Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Serbia spróbowała przyłączyć się do polityki zagranicznej UE i sankcji wobec Rosji, ale to przede wszystkim decyzja władz w Belgradzie - powiedział Tolkacz.