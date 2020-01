Ten raj stał się piekłem. Australia w ogniu

W dzisiejszym "Czarno na białym" w TVN24 tragiczne następstwa suszy i zmian klimatycznych w Australii, która od tygodni zmaga się z pożarami. Lasy płonęły tam dotąd co roku, ale skala tegorocznych zniszczeń jest niespotykana.

W programie także pytania o to, co dla przyrody oznacza zima bez śniegu i czy śnieżne zimy w Polsce będziemy znać już tylko z archiwalnych zdjęć. Mimo że teoretycznie zima jest w pełni, to dookoła nas w ogóle jej nie widać. Termometry w niektórych częściach Polski pokazują ponad 10 stopni. Konsekwencje ocieplenia są dużo poważniejsze niż tylko brak śniegu. I o tym Artur Zakrzewski.