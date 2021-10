Jak dojechać na cmentarze w Poznaniu? Będą trzy dodatkowe tramwaje i zmieniona organizacja ruchu

Wszystkich Świętych 2021 wypada w poniedziałek. Ale na cmentarze wiele osób wybiera się już w weekend. Na części ulic, przy większości nekropolii w Poznaniu, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, uruchomione zostaną też dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Wszystko po to, by łatwiej było odwiedzić groby bliskich.

Część zmian przy największych nekropoliach, została wprowadzona już w poprzedni weekend, a pozostałe obowiązują od piątku 29 października i potrwają nawet do wtorku 2 listopada. Najwięcej zmian zaplanowano oczywiście na świąteczny poniedziałek 1 listopada.

Przez cały okres przedświąteczny aż do 2 listopada na ul. Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowinie, Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej (w rejonie Cmentarza Junikowskiego) oraz na odcinku ul. Lutyckiej (od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej) obowiązują ograniczenia prędkości pojazdów do 30 kilometrów na godzinę.

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz Junikowo?

Od piątku do wtorku 2 listopada ul. Chryzantemowa będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej (przy czym początkowy odcinek od strony ul. Malwowej będzie dwukierunkowy).

Ul. Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej w dniach 30.10-1.11 (z możliwością utrzymania zmian przez policję także 2.11).

Ponadto we Wszystkich Świętych ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Junikowie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz Miłostowo?

Ul. Warszawska od soboty do Wszystkich Świętych będzie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach w celu umożliwienia parkowania na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek. Na wniosek policji zmiany te mogą zostać wprowadzone już w piątek.

Przez cały weekend przy wjeździe na cmentarz od ul. Warszawskiej obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania oraz wyznaczona będzie przestrzeń do zatrzymania jedynie do minuty. Przy wejściu na cmentarz w dzień czynne będzie przejście dla pieszych przez obie jezdnie.

We wtorek nadal zwężona będzie jezdnia ul. Warszawskiej w stronę miasta i możliwe będzie parkowanie w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej. Zamknięte natomiast zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przy wejściu na cmentarz.

Nadal obowiązuje na ul. Warszawskiej zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

Ul. Gnieźnieńska w sobotę i niedzielę będzie jednokierunkowa od zakładów Nivea do ul. Bałtyckiej, a we Wszystkich Świętych – jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.

Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w sobotę i niedzielę – od Nivei do ul. Bałtyckiej, a w poniedziałek – od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Miłostowie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz Górczyn?

Na ul. Arciszewskiego od soboty do wtorku obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego. Jezdnia ul. Arciszewskiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego będzie zwężona do jednego pasa w celu umożliwienia parkowania w pasie rozdziału.

Miejsca postojowe przy cmentarzu dostępne będą tylko dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast przy wejściu na cmentarz możliwe będzie zatrzymanie jedynie do 1 minuty.

Ponadto we Wszystkich Świętych ul. Kordeckiego będzie jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Górczynie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Lutyckiej?

Od soboty do Wszystkich Świętych obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a w dniu Wszystkich Świętych na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu; objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa. Dlatego 1 listopada z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo.

Nadal aż do 2 listopada na ul. Lutyckiej oraz Szczawnickiej w rejonie cmentarza dopuszczone jest parkowanie.

Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Lutyckiej ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Morasko?

Na wysokości cmentarza od piątku do wtorku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę, a na poboczu dopuszczone będzie parkowanie.

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Wiśniowej?

Ulica Wiśniowa od soboty do Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa od ul. Bluszczowej do Wspólnej.

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ul. św. Antoniego?

Ulice Św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe od ul. Książęcej do ronda Minikowo (30 i 31.10 w godz. od 8:00 do ok. 17:00, a w dniu 1.11 w godz. od 5:00 do 18:00). Dzięki temu na lewym pasie obu ulic możliwe będzie wówczas parkowanie.

Organizacja ruchu przy cmentarzu na Starołęce poznan.pl

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Jasna Rola?

W dniu Wszystkich Świętych (od godz. 5:00 do godzin wieczornych) ulice Jasna Rola i Bronisława będą ulicami jednokierunkowymi od ul. Błażeja w stronę ul. Umultowskiej.

Organizacja ruchu przy cmentarzu przy ul. Jasna Rola poznan.pl

Wszystkich Świętych 2021. Komunikacja miejska w Poznaniu

Zarząd Transportu Miejskiego wzmocni komunikację zbiorową w pobliżu cmentarzy. W sobotę i niedzielę oraz we Wszystkich Świętych uruchomione zostaną trzy dodatkowe linie tramwajowe (nr 41, 42 i 43). W okresie Wszystkich Świętych w godz. 8:00 – 17:00 tramwaje będą dojeżdżać w rejon poznańskich cmentarzy co trzy minuty.

Komunikacja miejska funkcjonować będzie według sobotniego rozkładu jazdy (30 października) i świątecznego (31 października i 1 listopada) rozkładu jazdy. Wyjątkami będą linie tramwajowe i autobusowe docierające do cmentarzy.

Wszystkich Świętych 2021. Jak pojadą tramwaje w Poznaniu?

W godz. 6:00 – 18:00 tramwaje linii nr 1, 6, 7, 8 i 13 będą kursować co 10 minut. Linia nr 15 przez cały dzień wydłużona jest do Junikowa, a linia nr 7 przez cały dzień do Miłostowa. W godz. 8:00 – 17:00 linia nr 15 kursować będzie co 5 minut, a od 6:00-8:00 i od 17.00-18.00 co 10 minut.

W godz. 8:00 – 17:00 uruchomione zostają dodatkowe trzy linie tramwajowe nr 41, 42 i 43:

Linia nr 41 (kursy co 10 minut)

JUNIKOWO - Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – Trasa Kórnicka - Jana Pawła II – Rondo Śródka – Warszawska – MIŁOSTOWO

Linia nr 42 (kursy co 10 minut)

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST – Most Teatralny – Fredry – Plac Wielkopolski – Rondo Śródka – Warszawska – MIŁOSTOWO

Linia nr 43 (kursy co 15 minut)

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Przybyszewskiego – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Roosevelta – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Dowbora-Muśnickiego - Jana Pawła II – rondo Śródka – Warszawska - MIŁOSTOWO

Wszystkich Świętych 2021. Jak pojadą autobusy w Poznaniu?

W godz. 8:00 – 17:00 wzmocnione będą linie nr 177 (kursy co 10 minut), nr 160 (kursy co 15 minut), nr 182 (kursy co 10 minut),

w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada na ul. Gnieźnieńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina). Autobusy linii nr 173 i 133 oraz linia nocna nr 227 (w noce z 30/31.10 i 31.10/1.11) w kierunku Śródki kursować będą przez ul. Bałtycką i Gdyńską.

W godz. 8.00 – 17.00 co 10 minut kursować będzie autobus na dodatkowej linii nr 133:

Linia nr 133

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA

Autobusy linii nr 189 kursować będą z podwojoną częstotliwością (co około 20 minut), linia nr 194 nie będzie kursować.

31 października linia nr 611 – ze względu na organizację ruchu na ul. Cmentarnej w Luboniu autobusy nie będą wjeżdżały na przystanek Sycowska Centrum Handlowe.

Linie nr 703, 705, 707 autobusy będą wjeżdżały na przystanek Sycowska Centrum Handlowe, linie nr 811, 812, 813 autobusy będą wjeżdżały na przystanek Swadzim/Auchan.

1 listopada od godz. 5:00 do godzin wieczornych autobusy linii nr 177 i 729 w kierunku Junikowa i Dopiewa kursować będą przez ulicę Bukowską w Poznaniu oraz Skórzewską w Wysogotowie.

1 listopada na ul. Lutyckiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej. Autobusy linii nr 160 i 183 w kierunku Podolan pojadą ulicami Dojazd i Lutycką, a w kierunku centrum ulicami Lutycką, Podolańską i Wojska Polskiego.

Linie nr 181 i nr 184 nie będą wykonywać kursów pod Centrum Handlowe M1, na liniach nr 180, 611, 690, 703, 705 i 707 nie będą wykonywane wjazdy pod Sycowska Centrum Handlowe (linia nr 180 dojeżdżać będzie tylko do pętli Rudnicze, a linie nr 611, 690 do pętli Luboń Żabikowo), na liniach nr 811, 812, 813 nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Swadzim/Auchan, autobusy linii nr 198 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM.

Linie nr 157,160, 163, 173, 176, 177, 182, 193 i 113 obsługiwane będą bardziej pojemnym taborem.

W niedzielę i poniedziałek linie nr 342 i 348 – w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie - autobusy jadące w kierunku Poznania zostaną skierowane objazdem przez ulicę Mściszewską, Wodną i Łąkową. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na tymczasowych przystankach Murowana Goślina/ Cmentarz n/ż zlokalizowanych na ulicy Mściszewskiej oraz na ulicy Łąkowej,

1 listopada linia nr 690 – mając na uwadze dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza w Żabikowie, w dniu 1 listopada autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze z następującą zmianą: nie będzie realizowany kurs o godzinie 13:15 z pętli Łęczyca/Dworcowa. Nie będą realizowane wjazdy na przystanek Sycowska Centrum Handlowe, w nocy z 31 października na 1 listopada (niedziela/poniedziałek) będą realizowane kursy nocne na liniach nr 215 (wydłużone kursy do przystanku Wiry/Kościół), nr 219 (wydłużone kursy do Starzyny/Rynkowa), nr 224 (wydłużone do Plewisk/Straż Pożarna), nr 227 (wydłużone kursy do Kicin/Pętla) oraz nr 250, 251, 252, 253, 257, 258.

